Frente al negacionismo, Arousa saca a la calle el feminismo “que berra alto”

El Día Internacional contra la Violencia de Género tuvo ayer un fuerte eco en Arousa. A uno y otro lado de la Ría, los vecinos lanzaron proclamas reivindicativas contra el negacionismo machista y contra un sistema patriarcal que ejerce una agresión que va más allá de su rostro más cruel, el asesinato, y pasa también por otras violencias, como el acoso sexual, digital, o la presión estética. De todas estas cuestiones hablaron tanto en el manifiesto que se leyó en el Concello de Vilagarcía como el que cerró la manifestación de las feministas de O Soño de Lilith.





La brecha digital y salarial son otras cuestiones que se abordaron en los textos leídos en municipios como Cambados, Meis o los de O Barbanza, entre otros. “Cantas empresas quebrarían se mañá comezásemos a mirarnos dende o amor e o respecto?”, se preguntaba una de las alumnas del Castro Alobre encargada de leer el manifiesto de Vilagarcía.





Quererse a sí misma, como acto revolucionario, es uno de los mensajes que se lanzó ayer desde la Praza de Ravella. Por la tarde, O Soño de Lilit reunió a decenas de personas para demostrar que “non seremos cómplices deste silencio patriarcal”, responsable de “76 feminicidios”. En Catoira y Vilanova, las asociaciones también convocaron concentraciones.





La “revitimización” de las mujeres en los procesos judiciales, donde reclaman un enfoque de género; la violencia económica y laboral, con un sistema de cuidados sobre las espaldas de las mujeres; la explotación sexual y reproductiva o la obstétrica son algunas de las denuncias que se hicieron en los actos del 25- N en Arousa.





Educación en la igualdad

Desde O Soño reclaman una educación feminista que dote a los niños y jóvenes de herramientas que les permitan identificar las diferentes formas de opresión. Recuerda el colectivo que los más pequeños son también afectados, con más de 40 víctimas de violencia vicaria desde que se empezó a contabilizar, en 2013. Precisamente los niños y jóvenes fueron los protagonistas de muchos de los actos. Asistieron a la lectura de manifiestos de concellos como Sanxenxo, Meis, Ribeira, Vilagarcía y Cambados, donde se repartieron gafas violetas con perspectiva de género. Más allá de las lecturas, los concellos organizaron actos como la lectura en Valga del cuento “Hai algo máis aburrido que ser unha princesa rosa?”. La cultura y la reivindicación se dieron también la mano en Ribeira, con la exposición “Elas son a revolución”, en la que la Asociación de Mulleres da Barbanza cuenta con la colaboración de Amnistía Internacional. En A Pobra, optaron por la proyección de cortometrajes con un videoforum.





Los actos continuarán. El Concello Cesures entregó ayer los primeros 28 distintivos de locales comerciales seguros contra la violencia de género. En Ribadumia, hoy habrá una gala solidaria de la mano de Esmar y mañana De Ste Xeito representará “Feminísimas” En Meis, hoy habrá una andaina contra la violencia de género y durante los próximos días cursos de defensa personal y de autoestima y bienestar, así como “faladoiros” y una jornada sobre neurociencia. En A Illa, una ruta con medio centenar de inscritos pondrá punto y final a la programación mañana.





En O Barbanza, también habrá actos hoy, como el stand “Agresión off: Eu digo non á violencia de xénero”, que se instalará en la pobrense Praza do Emigrante, entre otras iniciativas de la programación de concellos y asociaciones feministas.





Los datos

El CIM de Vilagarcía ofreció ayer su informe anual, con los datos que siguen avalando la necesidad de la lucha feminista. Fueron 1.313 las intervenciones realizadas por el organismo, destinadas a 355 personas, de las que el 97,46 por ciento son mujeres. Destaca el incremento de las demandantes de ayuda menores de 24 años, pasando de dos en 2016 a 15 en 2022. La gran mayoría de mujeres atendidas tienen hijos a su cargo y el 41,8 por ciento están desempleadas. Además, el 62 por ciento tienen ingresos precarios. En este momento, hay 61 mujeres con orden de protección activa y 21 tienen teleasistencia móvil.