Las gasolineras de Meloxo y San Tomé seguirán cerradas tras quedar desierto el concurso de concesión

Las gasolineras de los puertos de Meloxo (O Grove) y San Tomé (Cambados) seguirán cerradas después de que Portos haya declarado el desierto el procedimiento abierto para su explotación a modo de concesión durante 50 años. Este proceso incluía dos puntos de suministro en Ribeira, uno para vehículos y otro para turismos. En este caso, la oferta generó interés por parte de empresas y el ente público está pendiente de que subsanen una serie de cuestiones en la documentación presentada para poder formalizar el contrato.



En el paquete iba otra estación de servicio en Portocubelo, pero ha corrido la misma suerte que las salinienses. Así las cosas, las gasolineras de Meloxo y San Tomé continuarán cerradas hasta que se tome una decisión sobre el futuro de estas instalaciones. Ambas llevan ya cerradas un par de años después de expirar la concesión con sus anteriores explotadores.



En el caso de la cambadesa, el asunto incluso llegó a los tribunales después de que el ente público no le prorrogara la autorización a la sociedad que la venía explotando. La afectada recurrió la decisión ante la Justicia, pero la sentencia no fue favorable a sus intereses y según una resolución de 2021 no logró la ampliación porque había “un informe adverso a prorrogar por segunda vez la concesión”.



La flota de la capital del albariño cuenta con la estación de Tragove y en O Grove también hay otras opciones para suministrase.



Respecto a la cambadesa, cabe recordar que la Xunta amplió este año el permiso concedido a Repsol hasta 2028. Debe pagar 796,10 euros al año (IVA excluido), en concepto de tasas de ocupación del dominio público portuario, y el 1 % del importe neto de su cifra de negocio anual, por el impuesto que grava el desarrollo de actividades comerciales o industriales y de servicios.