La gerente del Sergas repasa proyectos para los centros de salud de A Illa, Vilanova y Ribadumia

La gerente del Servizo Galego de Saúde, Estrella López-Pardo, se reunió esta mañana con los profesionales de atención primaria de los centros de salud de Vilanova de Arousa, A Illa y Ribadumia. Lo hizo junto al gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Flores, así como por directivas y coordinadores de la asistencia sanitaria en la comarca.



Según detallan desde el Sergas, el objetivo de estos encuentros es el de repasar “proxectos estratéxicos definidos” y también abordar “abordar as medidas postas en marcha polo Goberno galego para mellorar a sanidade pública no eido da atención primaria, como é o caso da cobertura de prazas por concurso de méritos, diante do problema da falta de facultativos no primeiro nivel asistencial que está a acontecer no conxunto do sistema sanitario público español”.



En los tres encuentros técnicos de hoy, los responsables y directivos del Sergas se entrevistaron con personal de los centros médicos, tanto el sanitario como el no sanitario.

Andainas en Vilanova

Por otra parte, el centro de salud de Vilanova da mayor regularidad a las “andainas” saludables y establece para estas caminatas una periodicidad semanal. Así, desde mañana, todos los miércoles se celebrará una de estas actividades, entre las 10 y las 11 horas, con salida de la Praza dos Olmos, bajo el lema “Movémonos xuntos pola saúde”.