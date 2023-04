Giráldez coincide con Durán en pedir explicaciones por el puente, pero Vales exige más contundencia

El colapso estructural del puente de la variante de Pontearnelas dejó hoy algunas reacciones políticas, en una jornada en la que se continuó con los trabajos de evaluación técnica, sin que hasta el momento la Xunta haya podido confirmar qué solución o reparación será la adecuada para el viaducto.



Entretanto, sí hubo movimientos políticos. Hablaron la presidenta de la Mancomunidade de O Salnés, la socialista Marta Giráldez, y el PSOE de Vilanova. La primera dando por válidas las declaraciones del alcalde popular de Vilanova y los segundos poniéndolas en entredicho, por insuficientes.



Giráldez declaró que “non podo estar máis de acordo” con las palabras del vilanovés en este asunto. “Alguén ten que responsabilizarse”, “agardamos explicacións dos responsables”, ya que el puente colapsó con “apenas 16 anos”.



Una auditoría

El PSOE de Vilanova, con su candidata María José Vales, fue más allá. Se preguntan si hubo “corruptelas en Pontearnelas”. Sobre lo dicho por el alcalde vilanovés en los días previos, valoran que “non esperabamos que Durán arremetera con insultos e desprezos a quen foi o responsable da execución da obra, a Diputación de Louzán, ou contra a conselleira de Infraestruturas, responsable do seu mantemento, nin tan sequera contra seu irmán, nese momento vicepresidente da Deputación e ahora rival político”, arremetieron. “Incluso nos parece ben que non empregue o insulto como é habitual”, para añadir que “si esperabamos un pouco máis de contundencia” con respecto a los daños en el puente, que “puido ocasionar unha desgraza”.



“A contundencia non se resolve botándolle a culpa aos técnicos, senón pedindo unha auténtica auditoría sobre a xestión da construción e a xestión do mantemento”. Quieren saber, además, “se o proxecto se adecuou ao redactado polos técnicos, se se ‘escamoteou’ algunha partida, ou se deixou de facer algo por algunha circunstancia, é dicir, despexar as dúbidas” sobre si “houbo ou non corruptelas en Pontearnelas”.



Con la auditoría que plantean quieren conocer si “o material empregado, tanto de formigón como de aceiro, se corresponde cos materiais proxectados”. También “cantas inspeccións da Xunta de Galicia, titular ahora da ponte, se realizaron, se é que se fixo algunha”.



Será a la vista de todos esos datos como se podrá “determinar as responsabilidades que houbera”. Exigen además una “solución rápida” que “non cause trastornos aos veciños” de Pontearnelas.



La Consellería comprometió trabajos para determinar los motivos de la rotura, así como buscar una solución al viaducto. Eso sí, técnicamente ya se advirtió que la cosa irá para meses.