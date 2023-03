Giráldez pregunta a Lucio si pagará ella los gastos de defensa de Meis frente al PP

El gobierno local de Meis y la alcaldesa, la socialista Marta Giráldez, salieron hoy al paso de las críticas de la portavoz y candidata popular, Marta Lucio. La conservadora había pedido que Giráldez pagase de su bolsillo los gastos judiciales que ocasione el recurso anunciado contra la sentencia que tumba la adhesión del Concello al contrato mancomunado de basura. La regidora contestó preguntando a Lucio “se vai pagar ela os gastos que lle supuxo ao Concello defenderse dos ataques do seu partido, que finalmente un xuíz dixo que eran ridículos”.



Se refiere al recurso presentado por Luis Aragunde, concejal popular de Cambados, contra la integración de Meis en el contrato mancomunado de la basura, un recurso desestimado por la Justicia. Aquella decisión judicial sobre el recurso del popular cambadés “é firme”. Y la alcaldesa se defiende: “Eu sempre tratei e trato de buscar o mellor para os veciños de Meis, nunca beneficiar a un ex alcalde do meu partido ni a ningún empresario amigo”, arremete.



En todo caso, replicó también a Lucio que le da “algo de vergonza allea” que la conservadora lleve a Pleno una moción “con puntos ou que non son competencia do Pleno, ou que son contraditorios co acordado no pasado no propio Pleno”.



“Por se aínda non se enterou”, replica a la líder popular, la contratación del servicio de la basura “e, por tanto, quen presenta ou deixa de presentar un recurso” sobre esta materia “é a Mancomunide do Salnés e non o Concello”. De ahí, que, en realidad, el gasto del recurso no va a recaer sobre las arcas municipales de Meis, al contrario de lo que habían señalado desde el PP.



También recordó a la popular que la decisión de mancomunar el servicio de Meis se “aprobou con maioría absoluta” en el Pleno local. Por eso, además, ve ilógica la petición del PP para que la próxima Corporación meisina decida si quiere mancomunar o no el servicio, en tanto la Corporación ya ha votado esto mismo.



“Minte o PP”, añade el ejecutivo local, “cando fala de que o goberno vai subir as taxas, porque levamos meses co novo servizo de recollida e non se subiron, e tampouco se considera subir no futuro”.



Giráldez confía en que el recurso de la Mancomunidade termine prosperando y se valide la adhesión de Meis al contrato comarcal del servicio de recogida de basura.