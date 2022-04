Giro en la polémica machista en Ribadumia: IR replica a Oubiña que él regaló un paño rosa a las mujeres en el 8M

Donde las dan, las toman. La polémica abierta esta semana en Ribadumia por Somos, que vio ina­decuado que el Concello eligiese un set de manicura como regalo a las mujeres homenajeadas en el 8M, dio ayer un giro. Independientes por Ribadumia (IR), el grupo en el gobierno local, replicó este jueves al líder del citado grupo opositor, Enrique Oubiña, con la misma moneda: Acusándolo de haber elegido —siendo edil de gobierno en el mandato anterior— un presente también poco acertado para las mujeres galardonadas en la Gala de 2019: Un paño rosa.





“Falamos de estereotipos, comportamentos misóxinos e denigrar a imaxe da Muller e resulta que, sendo concelleiro de Servizos Sociais, regala un pano rosa!”, hacía público ayer el grupo en el ejecutivo, a través de las redes sociales. Si el debate estaba ya sobre la mesa con el asunto del set de manicura, ahora los independientes señalaban un nuevo objeto sobre el que reflexionar. “Desde IR non opinamos”, pero sí añadieron en la misma publicación “o que di o Ministerio de Igualdade, para nada sospeitoso de ‘ser amigo’ de IR”. Y lo que adjuntaban eran imágenes de una información de 2020 cuyo titular era: “El color rosa ‘oprime y reprime’ a las niñas: la nueva conclusión del Ministerio de Igualdad”, que se refiere a un informe sobre el “supuesto sexismo en las campañas navideñas de juguetes” al hilo de este color.





“Absurdo”

Preguntado ayer por la controversia abierta, el alcalde, David Castro, evitaba añadir leña al fuego: Es un asunto este, afirmó que, no le merece “ningún tipo de comentario”, “non me preocupa”, dijo, considerando que hay “criterio cero” y mucho de “absurdo” en la crítica de Somos. “É unha falta de criterio, de saber estar”. “Hai que ter a cabeza enriba dos ombreiros, non no aire”. Sobre la petición de dimisión que Somos dejó sobre la mesa contra la concejala de Igualdad, el regidor volvió a lamentar el comunicado del grupo opositor, dando así a entender que no entra en los planes de su gobierno ejecutar tal cese.





El debate ciudadano sobre la crítica de Somos se dejó sentir en las redes.