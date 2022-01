El gobierno de O Grove urge a la Xunta un plan director y dinero para proteger Adro Vello

El anuncio de la incoación del expediente de Adro Vello para declarar como BIC el yacimiento arqueológico no convence al alcalde grovense, José Cacabelos quien reconoce estar “muy cansado políticamente” de esta situación y urge a la Xunta a que asuma de una vez sus competencias y lidere un plan director para recuperar y poner en valor este importante enclave.



“A declaración de BIC non deixa de ser un expediente administrativo, está moi ben pero despois que? Adro Vello non necesita declaracións, necesita feitos e sobre todo cartos”, señala el regidor quien considera que lo más importante de este yacimiento está por descubrir y desenterrar y para ello, dice, hacen falta técnicos arqueológicos especializados con un proyecto claro y un plan director de acciones.



“Estamos ante un xacementos máis importantes de España e o Concello de O Grove non pode asumir os traballos, non temos capacidade nin técnica nin económica”, asegura Cacabelos. Asimismo, critica que la Xunta “anuncia cousas sin poñer cartos nin un plan. Para eso é mellor que non veña”, y es que a su entender, Adro Vello necesita acciones, más excavaciones, limpieza a nivel arqueológico y “non de barrendeiro”, y una valorización con paneles informativos y una recorrido para dar a conocer su importancia en la historia. “Adro Vello é máis, temos que convertirlo nun referente arqueolóxico do norte de España. Se non queremos eso, a Xunta estase confundido, ten unha visión miope”.



También se queja de la petición de la Xunta al Concello para la regeneración integral de las dunas que rodean Adro Vello. “Estamos de cachondeo. Aquí plantamos. Ou traen cartos, un plan e técnicos, ou mellor traer un camión de area e tapar o xacemento”, reprocha. Por ello, pide a la Xunta que lidere un proyecto y tras ello, tanto el Concello como la Diputación de Pontevedra le acompañarán. De lo contrario, advierte, este enclave seguirá igual, e incluso peor, ya que el tiempo va en contra. l