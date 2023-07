Gobierno y oposición de Vilanova vuelven a discrepar sobre el estado de la deuda municipal

El Pleno de Vilanova de esta semana llevó a aprobación un reconocimiento extrajudicial y un suplemento de crédito para articular un nuevo préstamo, de alrededor de 400.000 euros, con el que hacer frente al pago de facturas pendientes con proveedores municipales. El primer Pleno ordinario del mandato comenzó, así, con un enfrentamiento ya típico en la localidad: El del gobierno y la oposición discrepando sobre el estado de la deuda.



El PSOE situó la deuda en “5,5 millóns de euros”: “Cada vez que se queren pagar facturas do caixón, solicitan un crédito e o que faga falta”. También el BNG afeó la situación: “Presúmese da débeda, de que xa non estamos como hai oito anos, pero estamos arredor dos cinco millóns” y “non sabemos se haberá aínda máis facturas no caixón”. “Agora piden un préstamo para o pago a proveedores”, porque “seguimos intervidos polo Estado”. Un pago a proveedores que, subrayaron BNG y PSOE, sigue “por enriba dos 30 días legais”, en 87 días de demora media en el pago. Eso sí, tras una reducción notable, ya que llegó a estar por encima del año.



Desde el gobierno popular, el alcalde, Gonzalo Durán, defendió que “este Ayuntamiento nunca fue tan bien como desde que yo estoy de alcalde. No va bien, va estupendamente”. En una breve intervención, acusó también a socialistas y nacionalistas de hacer “volver la mentira al Pleno de Vilanova”.

Críticas desde el BNG

La sesión terminó con el acostumbrado turno de ruegos y preguntas. Estas no se responden oralmente desde hace tiempo, sino posteriormente por escrito. Formuladas las nuevas preguntas, el alcalde levantó la sesión y entonces la portavoz del Bloque, Carmela Alfonso, protestó porque no había tenido ocasión de manifestar sus ruegos. Ayer, la edil subrayó su malestar, acusando al regidor de “pechar o primeiro Pleno ordinario precipitadamente, sen permitir ao BNG facer uso de palabra do seu turno de rogos incumprindo a normativa”. Tanto BNG como PSOE se interesaron, entre otras cuestiones, por la ausencia de actos municipales en el mes del orgullo.