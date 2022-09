La tubería general que suministra el agua a O Grove vuelve a sufrir una avería

La tubería general que suministra a O Grove de agua desde la ETAP de la Mancomunidade do Salnés sufrió esta mañana la enésima avería. Fuentes de la entidad supramunicipal explicaron que se trató de una fuga por un poro y que la concesionaria, Viaqua, concluyó el arreglo unas horas después colocando una abrazadera de reparación. De hecho, señalaron que no llegó a haber problemas de suministro a la población porque el depósito municipal tiene una capacidad de reserva importante. Sin embargo, la nueva avería vuelve a poner de manifiesto la necesidad de renovar esta vieja y deteriorada tubería que discurre enterrada por la ensenada de O Bao y es la principal fuente de agua de todo el municipio. De hecho, existe un proyecto redactado y valorado en algo más de 1,4 millones de euros para habilitar una nueva por tierra y la entidad supramunicipal lleva años reclamando a la Xunta que lo ejecute, pero esta pide una confinanciación. El temor de las autoridades comarcales y del propio Concello es que un día se produzca una rotura de gravedad en un momento de grandes consumos como fue agosto y no haya manera de abastecer a la población.