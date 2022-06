O Grove censura las bromas “sexistas” de Javier Veiga en la inauguración del Auditorio

Una semana después de la inauguración del nuevo Auditorio de O Grove, en una noche que transcurrió en apariencia de manera plácida para todos los presentes, la polémica se ha desatado con respecto al evento debido a los comentarios de su presentador, Javier Veiga.



El Consello Local de Igualdade (CLI) del municipio meco ha mostrado su “ rexeitamento al enfoque xeral” de Veiga y “especialmente algúns dos comentarios claramente sexistas e discriminatorios en canto á igualdade das persoas”. Por su parte, el humorista se ha defendido achacando la reacción a “8 o 10 ofendidos” en las redes sociales después de una inauguración en la que había más de 450 personas “aplaudiendo y riendo a carcajadas”.



Para el CLI es “inaceptable que se sigan utilizando, a xeito de mofa, temas que menoscaban a muller, así como que se banalice a violencia, especialmente a de xénero”. Aunque “respectamos e defendemos a liberdade de expresión, cremos que hai tratamentos que non poden ter cabida nun acto institucional”. El humorista sostiene que el organismo “se ha visto obligado a emitir un comunicado aleccionador” y añade que “yo me dedico al mundo del espectáculo, no a la política, me dedico a entretener a la gente, no a adoctrinarla. Eso no quita que tenga conciencia moral y social.”



Una de las referencias empleadas por el presentador que ha causado indignación tiene que ver con Graciela, que “era un clásico que se vestira de ‘Pornonoel’ en Nadal. Para moitos é un mito erótico, foi o noso primeiro imaxinario onanístico”. Comentarios como estos para el CLI “botan por terra anos de loita pola igualdade”. Sin embargo, el cómico considera que “lo que echa por tierra años de lucha es perder la objetividad en el discurso”.



Veiga rechaza de plano las acusaciones de machismo y sexismo y arguye que su manera de enfrentarse a estos problemas es “satirizarlos, y no ocultarlos”. Además, cree que la reacción de Igualdade “infantiliza” al público del acto y defiende que “el movimiento feminista es una tarea de todos, pero darle el atavoz a un puñado de beatos mojigatos no es el camino.