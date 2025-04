O Grove comienza en Con Negro los trabajos de rehabilitación de las vías de las zonas rurales

El concejal del medio rural, Juan Otero, visitó el pasado lunes las primeras obras de acondicionamiento de vías del rural, las cuales se están llevando a cabo en la vía que baja por Con Negro. Esta actuación tiene como objetivo revitalizar la bajada, una de las zonas más transitadas durante la temporada estival, tanto por vecinos como por turistas.



Los trabajos están enmarcados dentro del Plan de Recuperación de Camiños do Rural, “de tal xeito que comezamos aquí con esta mellora de todo o acceso a Con Negro e continuaremos as próximas semanas con acondicionamentos doutros camiños ubicados no rural”, explicaba el alcalde de O Grove, Jose Cacabelos.



También, recientemente el Concello informaba sobre el favorable avance del plan de asfaltados de diversas carreteras del municipio, abarcando tanto zonas del rural como del casco urbano. Por el momento, se ha pavimentado la subida a Conmeniño, Estonllo, Camiño da Serpe, Pereiros y más.