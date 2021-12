O Grove denuncia la “situación límite” de su centro de salud: sin pediatras y el tercio del personal

El Concello de O Grove emitió ayer un comunicado cargando contra la gerencia del área sanitaria porque el centro de salud está en una “situación límite”: sigue sin pediatras, cuando la cuarta parte de los diagnosticados de covid son niños, y de los siete médicos de familia, “só tres están a traballar”, asegura. En resumidas, cuentas que funciona con un tercio del personal médico que debería tener.





El malestar es generalizado y en los últimos tiempos no solo se ciñe a la crítica de los políticos; los vecinos llevan mucho tiempo quejándose por la situación, llegando al punto de que ni las promesas de un nuevo –y necesario– ambulatorio calman los ánimos.





El gobierno local volvió a salir ayer al paso de la situación pues ahora, en plena sexta ola y con un importante aumento de casos –ayer sumaba 49 casos–, se encuentra con que una cuarta parte de los pacientes diagnosticados de covid están en edad pediátrica y “varias dúcias dos seus compañeiros están confinados por ser contactos estreitos”, pero no hay médico. “Dos dous pediatras que debería haber non hai ningún e dinnos que non os haberá ata próximo día 9”, explican.





Tres médicos de siete

Pero es que además, para los adultos, de siete profesionales “só tres están a traballar e un deles tivo que ausentarse para atender unha emerxencia”, explican respecto al día de ayer. En el PAC la cosa está un poco mejor pues estaban tres de las cuatro plazas existentes, sin embargo, la situación general “é de precariedade total e absoluta” pues hay pacientes sin atención porque su facultativo asignado no está.





“Non hai quen atenda nestes momentos aos pacientes crónicos destas cotas sen cobertura nin quen faga o seguimento dos seus pacientes covid”, explican desde el gobierno local. Pero además, añaden que tampoco hay intersustituciones entre médicos de atención de adultos y pediatras así que “tampouco hai quen vexa aos nenos e faga o seguimento dese cuarto de pacientes covid”, insisten.





En definitiva, O Grove está atendido solo por un tercio de la plantilla y el Ejecutivo culpa a la gerencia, a la que acusa de actuar de “mero cronista” de la situación como sin “non teñen responsabilidade ningunha sobre o que está a pasar”. Añaden que “aparentemente”, la idea para paliar as deficiencias “é seguir ‘desvestindo a un santo para vestir a outro” pues “se antes unha das cotas levaba case medio ano sen cobertura, agora cubrirana parcialmente e deixarán outra diferente e os seus pacientes sen atención”.





Y a todo esto, el personal “cada vez máis e máis sobrecargado”, “queimado” por este “camiña ou rebenta ao que o abocaron” y los pacientes, “con máis tempo de espera e cunha atención máis deficitaria cando non inexistente”.