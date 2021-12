O Grove denuncia una vez más la situación “lamentable” del centro de salud y llama a la movilización social

El Concello de O Grove denuncia, por enésima vez, la situación del centro de salud del municipio que, en plan sexta ola de covid, solo cuenta con dos médicos y un pediatra atendiendo a los pacientes y además, se añade que el Sergas bloquea las agendas, cancelando las consultas presenciales y únicamente se atenderán las urgencias del PAC autorizadas por la dirección.



Esta situación “deplorable”, lamenta el gobierno local, que se viene dando en el ambulatorio desde hace años, “lonxe de mellorar, cada vez vai a peor”, por lo que desde el Concello hacen un llamamiento a la ciudadanía para que se movilice contra esta situación y contra la política sanitaria del Partido Popular, que “coa súa pasividade ante esta situación de precariedade extrema na atención primaria está demostrando que non apoia á sanidade pública”.



El ejecutivo meco considera “inconcebible e lamentable” que la Xunta de Galicia “non tome medidas mentras se deteriora, se anula e se destruye la sanidad pública, uno de los derechos fundamentales adquiridos con la democracia, especialmente en el que se refiere a la atención primaria, “que se desmantela nun momento crítico, cando a cidadanía máis a necesita, non só para tratar de frear en primeira instancia o avance do coronavirus nesta sexta onda, senón para atender as consultas doutras patoloxías e o seguimento das enfermidades crónicas, que seguramente nun futuro serán as prexudicadas por esta falta de atención a día de hoxe”.









Enfermedades crónicas





En este sentido, el regidor José Cacabelos critica que “se habla de que la presión hospitalaria no es muy alta y en cambio la atención primaria, que es la básica para atender la sexta ola, se desmantela y ya no se atiende ni el covid, ni las consultas normales ni el seguimiento de las enfermedades crónicas” critica el regidor. Asimismo, augura que “la séptima ola no será de covid, va a ser de la cantidad de casos de enfermedades graves que no se están diagnosticando por falta de atención primaria. Esto es lamentable, insostenible y no se puede seguir así”.



Por su parte, el Sergas confirma que “la situación excepcional en la que estamos sumidos ha obligado a replantear la asistencia en O Grove, por lo que se bloquearon las agendas y que se atienden urgencias y consultas telefónicas”.



Añaden que se debe a “la necesidad de ser conscientes de la situación epidemiológica extraordinaria en la que se está, unida al esfuerzo organizativo y de los profesionales por mantener la asistencia”.



Ante esta circunstancia, el Concello exige a la Xunta que disponga de los fondos económicos necesarios para atender la atención primaria, ya que considera que la falta de médicos que padece Galicia en general y O Grove en particular, es culpa del ente autonómico y de los anteriores gobiernos del Partido Popular, que “non trataron aos facultativos como debían e provocaron a súa marcha a outras comunidades onde eran mellor retribuidos e considerados”.