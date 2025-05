O Grove inicia mañana el asfaltado de la Rúa Pablo Iglesias con desvíos de tráfico

El Concello de O Grove informa del arranque de un asfaltado en la Rúa Pablo Iglesias que supondrá cambios en el sentido del tráfico y leves molestias a los garajes de la zona a partir de mañana 5 de mayo y hasta el próximo miércoles día 8.



El alcalde, José Cacabelos, explicó como por motivos del asfaltado de esa calle los vecinos con garajes en la Rúa Horta do Río y la Rúa do Corgo deberán cambiar el sentido de la circulación y salir por la Rúa Montiño, Rua do Peso y “xa polo Montiño sair polo cruce”, aclaraba.



Los trabajos se realizarán desde el lunes y hasta el miércoles desde las 8:00 horas hasta las 17:00 horas, es por esto que desde el Concello piden disculpas anticipadas por las molestias que esto pueda ocasionar, pero insisten en la necesidad de cumplir estos trabajos en una calle como la Pablo Iglesias. “Esto vai provocar unhas molestias, de tal xeito que por esto informamos”, explica Cacabelos.



Aunque las obras darán comienzo mañana, el Concello piden no aparcar desde hoy vehículos en la zona para que las máquinas puedan acceder fácilmente e iniciar las labores desde la primera hora de la mañana.

Por su parte, el mandatario adelantó también futuros trabajos que comunicará en los próximos días.



“El propio martes miércoles anunciaremos asfaltados en otras zonas”, señaló, haciendo mención a la Rúa Pombal y Rúa Luís Casais, entre otras, pero insistiendo que estos comunicados llegarán la próxima semana a expensas de poder organizar correctaente desde el Concello las gestiones previas para informar a los vecinos más afectados como hacen ahora con la Pablo Iglesias.



“Continuamos con este plan de asfaltados que xa iniciamos en outras rúas de O Grove, tamén na zona de San Vicente e agora xa entramos no casco urbano”, concluyó el alcalde.