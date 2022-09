El Concello de O Grove ha invertido más de 220.000 euros en el cartel de conciertos de la Festa do Marisco para disponer de una oferta musical durante los 13 días de duración del evento gastronó- mico con el objetivo de llegar a todos los públicos.





El alcalde de O Grove, José An tonio Cacabelos, y el representante de la productora I-Radiacrea,Carlos Montilla, presentaron ayer las propuestas musicales que acompañarán la degustación de los productos característicos de la fifi esta. Entre los artistas, destaca la presencia de Lila Downs, Dorian o Tanxugueiras.





“Hoxe é un día dos esperados, a presentación do cartel de con certos xera moita expectativa desde que lle demos unha volta ao formato, pasando a ser a música un complemento da propia festa”, destacó el regidor, que re cordó que “levamos dous anos sen Festa do Marisco e hai un interese moi alto en celebrala. A nivel turístico é o evento do ano no Grove, no Salnés e un dos importantes de Galicia”, afifi rmó. El cartel se completa con la presencia de artistas de renombre a nivel nacional e internacional, además de incluir actuaciones de grupos locales. Así, los que se acerquen al municipio entre el 29 de septiembre y el 12 de octubre para disfrutar de la Festa do Marisco podrán asistir también a los conciertos de Xoel López, Kula Shaker, Budiño, Maika Makovski, Cruz Cafuné, Grande Amore, Caballito, Ale, David Chiquillo, A Banda do Sequío, Fla-Meco, Os Firrás e Cinco en Zocas. En esta

ocasión, los DJ invitados son Rapariga DJ y Nanein DJ.





Las actuaciones, que son todas gratuitas, tendrán lugar, como viene siendo habitual, en la explanada del puerto de O Grove, en la carpa de conciertos habilitada por la organización del evento.





Combinación

Aunque la oferta musical abarca distintos grupos de edad, Ca cabelos hizo hincapié en el rango de entre 30 y 50 años, del que espera que “veñan aos concertos e queden tamén para a festa”. En cualquier caso, el regidor meco semmostró convencido de que “a música será un motivo para achegar se ao Grove durante estes días”.





“Buscamos unha combinación de días máis fortes na fifi n de semana con outros, entre semana, nos que contamos con grupos locais, dos que algúns levan participando nos concertos da Festa do Marisco desde hai, polo menos, seis anos”, comentó.





Asimismo, el alcalde hizo referencia al “esforzo que o Concello fai para cubrir este cartel. Ímonos a un orzamento duns 220.000 euros, un investimento moi importante para un Concello como é o Grove, que ten unhas contas de 12 millóns de euros”.





Así, añadió que “a Festa do Marisco é unha das actividades que máis investimento necesita, e tamén se recupera moito a través dos ingresos que xera”. A ello se suman las complicaciones derivadas de la amplia oferta cultural y musical, lo que provoca “moita demanda de grupos”. Aún así, el regidor resaltó la “vontade de tocar aquí” de Tanxugueiras, con las que ya habían contactado en 2020. También remarcó que artistas como Lila Downs o Kula Shaker tienen muy pocos recitales programados en España y, entre ellos, han elegido O Grove.





Por último, el alcalde repasó otras actividades paralelas, como la VI Marcha Ciclista do Marisco, a Carreira Popular do Marisco, el Encontro de Vespas e Lambretas, o el Concerto de Habaneras en el Auditorio municipal.