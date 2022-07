O Grove pide el derribo del piso de los maestros del Rosalía por enésima vez: “É un grave problema de seguridade”

Hace por lo menos seis años que el Concello de O Grove viene reclamando a la Xunta la demolición del edificio de los maestros del colegio Rosalía de Castro por problemas de seguridad debido a su deficiente estado. En estos días ha realizado la enésima petición, más concretamente ha solicitado una reunión con el conselleiro de Educación para reclamarle también inversiones de mejora y ampliación de servicios en los centros escolares en general.





Advierte que la situación del Rosalía de Castro “urxe” porque existe un “grave problema de seguridade” para los niños que hacen uso del patio escolar y los viandantes de la calle Conchases, a la que da la fachada. Pero también señala un “serio problema de espazo” que se va “agravando” con cada curso que pasa.





El Ayuntamiento realizó en 2015, y con fondos propios, obras en la fachada para asegurarla, pero alega que no es suficiente y en marzo de este año la Corporación aprobó una moción del BNG para insistir a Educación que retome el proyecto de demolición y construcción de unas nuevas instalaciones de gimnasio, comedor permanente y aulas complementarias. El grupo de gobierno se abstuvo alegando que ya habían realizado estas gestiones, que todos los años se dirigen a la Xunta de Galicia en este sentido, pero sin éxito.





Compromisos

El último compromiso de la consellería era incluir este plan en los presupuestos autonómicos de 2018 o de 2019, pero no se cumplió y el comedor escolar se hizo con un módulo provisional ubicado en el patio escolar. Luego, la pandemia se cruzó en el camino, así que el alcalde, Jose Cacabelos, y la concejala de Educación, Pilar Galiñanes, han vuelto a mandar una carta solicitando esa reunión con el conselleiro





Según el regidor, el objetivo es “falar da situación en xeral de todos os colexios públicos do Grove porque requiren unha liña de acción para súa conservación, mantemento, mellora e ampliación de servizos que non vemos por parte da consellería nin tampouco a intención de levala adiante”, manifestó. Este destacó además que se trata de “demandas” de la comunidad educativa: ANPA, claustros de profesores, directivos, etc. Todo esto tiene su origen en el año 2015, cuando el edificio presentaba un estado de casi ruina técnica, como señalaba el regidor en ese pleno del pasado marzo, y esto llevó al gobierno local a ejecutar aquellos trabajos. Desde entonces se produjeron algunas reuniones con la presencia incluso de técnicos y directivos del propio Rosalía de Castro, pero no se supo más. La Xunta nunca aceptó tampoco traspasar la titularidad al Concello alegando que, precisamente, era necesario para usos escolares.