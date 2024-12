O Grove reparte 740.000 euros de la Lotería de Navidad gracias a un Tercer Premio y dos Cuartos

La suerte ha vuelto a sonreír a la comarca de Arousa a través de la Lotería de Navidad dejando más de un millón de euros repartido entre O Grove, Vilanova y Caldas.

El municipio meco ha sido el más afortunado, ya que ha sido agraciado con diez décimos del Tercer Premio (11840) y doce repartidos en dos Cuartos (48.020 y 77768). Este último, ha sido el mismo número que también ha hecho sonreír a la administración ubicada en la calle Juan Fuentes en Caldas y a la de González Besada en Vilanova, tras haber vendido, cada una de ellas, diez décimos, o lo que es lo mismo, haber repartido 200.000 euros entre sus clientes.

Los tres números premiados vendidos en O Grove | GONZALO SALGADO





La suerte de su lado



Antes de las diez de la mañana fue el momento en el que los niños del colegio San Ildefonso cantaban el número 11840 que correspondía al Tercer Premio de este sorteo y la alegría se disparaba en la administración número 1 de O Grove, situada en la calle Luis Seoane. “Estamos moi contentos, repartimos dez décimos por ventanilla, o que equivale a medio millón de euros”, contaba el dueño del despacho A Centola Dourada, Manuel Rodríguez.



Y casi sin tiempo para celebrar este premio, la suerte se volvía a poner de su lado y la misma pareja de niños relacionaba el número 77.768 con un Cuarto Premio. En este caso despacharon un único el boleto premiado (20.000 euros) y fue a través de la página, por lo que no se sabe a quién le ha podido tocar. Misma situación que se vivió en el estanco A Gaivota de A Toxa (situada en la Aldea Comercial) que también vendió un décimo premiado con 20.000 euros.



Tras descorchar el champán y celebrar esta buena fortuna el destino quiso que, de nuevo, este sorteo se volviera a acordar de los números vendidos en esta administración meca. Ya eran casi las once y media de la mañana cuando se cantó el 48020 acompañado de 200.000 euros, lo que hace referencia a otro Cuarto Premio.



“Estamos nunha nube, non o podemos crer. Deste número tamén vendimos dez décimos a través da ventanilla, polo que confiamos en que haxa veciños de O Grove que o compraran”, comentaba Martínez tras haberse dado cuenta por la gente que se agolpaba en la administración que ese número también había sido vendido en su oficina de lotería.



“Estamos que non damos crédito. Parece que a sorte está do noso lado e que estes premios son a recompensa ao noso traballo que facemos con cariño día tras día”, contaba Maica Filgueira, empleada de la administración. “Aínda que nós non xogamos ningún destes números é unha experiencia xenial, o vivimos coma se nos tocase”, añadía la mujer mientras brindaba junto con su compañero y sonreía al ver llegar a su hija, quién no dudó en abrazarla y darle la enhorabuena a su madre.





“O día de hoxe é un remate de campaña que calquera ter no seu currículo ou no seu despacho”, señalaba Martínez para después enumerar que, además de los tres premios dados en el día de ayer, la Lotería de Navidad del año pasado les hizo repartir 56 millones de euros gracias a un Segundo Premio y también fueron agraciados en el sorteo del Niño con un Primer Premio y el del Día del Padre.

Trabajadores y familiares celebrando la suerte de la Lotería de Navidad | GONZALO SALGADO

Dinero muy repartido



En total, en esta administración, la Lotería de Navidad de este año dejó 720.000 euros. Esta cantidad, señalan, estará muy repartida entre vecinos de O Grove y también entre turistas que han pasado parte de sus vacaciones en el municipio. “O 11840 vendeuse tarde, a finais de novembro e en decembro, polo que entendemos que os que o mercaron son veciños de O Grove ou de localidades moi próximas”, contaba Martínez.



Por su parte, los diez décimos correspondientes al 48020 fueron vendidos en agosto, lo que es probable, cuenta el lotero, que las personas que los hayan adquirido hayan sido turistas y, por lo tanto, en cualquier otro punto de España estén celebrando este Cuarto Premio tras haberlo comprado en la localidad meca.

Las felicitaciones a los vendedores no cesaron durante toda la mañana y fueron muchos los curiosos que acudieron a la administración para conocer de primera mano la cantidad de premios que se habían repartido en la calle Luis Seoane.



Sin embargo, solo dos mujeres que portaban uno de los décimos premiados con el Tercer Premio quisieron compartir su felicidad con la de los vendedores de la lotería. "O compramos a principios de decembro e o repartimos entre doce personas polo que nos toca a menos de 4.000 euros a cada un", señalaba Belén Pérez, vecina de la localidad que resultó premiada.

"Aínda que é pouco estamos moi contentas e con ilusión. Gústanos poder celebralo con eles - haciendo referencia a Manuel y Maica -" señalaba por su parte Mari Meis, una de las once personas con las que comparte el billete agraciado Pérez.