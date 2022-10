O Grove se vuelca en la lucha contra el cáncer de mama con un lleno en el festival “Por Elas”

Los vecinos de O Grove se volcaron el sábado en el apoyo a la lucha contra el cáncer de mama, llenando las 480 localidades del Auditorio municipal en el festival “Por Elas”, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de la localidad meca.



El objetivo del evento solidario era la recaudación de fondos para contribuir a la investigación de la enfermedad, ofreciendo diferentes actuaciones protagonizadas por artistas de O Grove, salvo el músico Julián Maeso, que reside en el municipio. La mayoría eran no profesionales, personas que nunca se habían subido a un escenario, pero la ocasión lo merecía. Se pudieron ver canciones de diferentes géneros, además de un baile a cargo del grupo Paradanda y una poesía recitada por cuatro voluntarias de la entidad.



“É un acto que gusta moito á xente do Grove, igual polo feito de que a maioría son artistas non demasiado coñecidos. Son xente que canta ben, pero non se dedica a isto”, indican desde la directiva de la AECC, que también recalca que “foi moi ben, estamos moi contentos pola resposta do público, saíu todo perfecto”.



Además de las actuaciones, en el acto tomaron la palabra la presidenta de la AECC meca, Manuel Domínguez, el vicepresidente de la entidad en Pontevedra, y el alcalde, José Antonio Cacabelos. En los discursos de todos ellos se insistió en la necesidad de seguir investigando el cáncer de mama, porque “aínda queda moito que percorrer. Existe bastante prevención, , pero do cancro metastásico saése moito menos e hai que continuar investigando”, explican desde la asociación.



En el festival también se hizo referencia a Juan Prieto Cacabelos, que está haciendo el Camino de Santiago desde Noruega en bicicleta, en una iniciativa destinada a la recaudación de fondos para la asociación.



La AECC ya piensa en la próxima edición, para la que “xa temos lista de artistas”, y en la que esperan seguir contando con el apoyo de los vecinos de O Grove.