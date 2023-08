Heridos en Marruecos y sin noticias en O Salnés de varios lancheros de A Illa

Muchos rumores y pocas certezas oficiales hasta el momento alimentan desde hace unas semanas una historia que ha sacudido A Illa de Arousa. Unos seis lancheros habrían viajado al sur, a Marruecos, para participar en una supuesta maniobr a ligada al narcotráfico. Algo se torció para ellos y a consecuencia de esto constan al menos dos heridos. Se habla incluso de que al menos uno de ellos habría recibido varios impactos de bala y estaría convaleciente en el país africano.



De la suerte que pudieron correr los demás hay todavía menos certezas, por cuanto a las fuerzas del orden en España, al menos hasta ahora, no les constaba ninguna denuncia al respecto. Así, mientras en A Illa echan en falta al menos a tres de sus vecinos, los cuerpos y fuerzas de seguridad no habría recibido todavía denuncias de ninguna desaparición por lo que, al menos oficialmente, no se estaría ante una investigación abierta.



Heridos y huidos



Eso sí, otras fuentes oficiales confirman el conocimiento tanto de la historia como de las extrañas ausencias y del mar de fondo.



El incidente pudo contar con dos embarcaciones y un total de seis tripulantes. Tres de ellos habrían conseguido huir y regresar a Arousa. Pero la cosa se habría complicado para los demás.



Al herido de bala en Marruecos habría que sumar otras dos ausencias en A Illa. Y aquí, sobre la suerte de estas dos personas, las hipótesis o versiones difieren. Hay quien afirma que el segundo herido pudo volver, malherido, pero también quien sostiene que este herido también permanece en el sur. La única certeza es que la Policía Local de A Illa de Arousa habría acudido a su domicilio en fecha reciente para intentar cursar una notificación oficial y la entrega no fue posible, por ausencia del destinatario en su residencia habitual. Los vecinos del entorno de ese domicilio también apuntan que hace ya un tiempo que no lo han visto.



Algunas voces sugieren incluso que al menos uno de los lancheros con peor suerte pudo acabar detenido en el extranjero.



De hecho, esta es una de las dos hipótesis que, siempre extraoficialmente, se manejan. Que los lancheros pudieron tener un encontronazo con las autoridades o agentes marroquíes y que en medio de ese suceso se llegase a abrir fuego. Esta parece que era la línea que cogía fuerza ayer, aunque constaba también otra hipótesis, la de que pudieran haber sido objeto de un presunto ajuste de cuentas ligado a alguna organización del narcotráfico. A falta de que se pueda arrojar algo más de luz por canales oficiales, sí ha trascendido que al menos varios de estos isleños eran ya conocidos por las autoridades y que algunos llegaron a estar detenidos o investigados en una operación contra el narcotráfico, no hace demasiados meses.



Este nuevo suceso despertó el recuerdo de otro en Arousa en 2021. Entonces, la familia de otro isleño había denunciado la desa­parición de un joven que, se especuló, iba a bordo de un barco en una operación de droga y al que se le perdió la pista. El caso llegó a judicializarse e investigarse policialmente.