Hosteleros de Cambados crean un vaso especial reutilizable para una Festa do Albariño más sostenible

Un grupo de 25 establecimientos se han unido bajo el nombre de Unión de Hostaleiros para poner en marcha una novedosa iniciativa en la LXXII Festa do Albariño. Consiste en la creación de un vaso de plástico consistente y reutilizable con el que esperan reducir el uso de los desechables que estos días despachan a millones.



Iván Cacabelos, del Baloca Bar, creó el diseño y ayer explicó que la idea empezó con una docena y se fueron sumando más a esta iniciativa, que buscar ser “unha pequena forma de axudar ao planeta”. La unidad cuesta un euro y no es retornable, pues esperan que así se cumpla su intención: “Ao non ser de balde, a xente non o debería tirar”.

Los bares y pubs implicados también son A casa da leña, A Cultural, A Embajada, A Favela, A fonte do viño, A leira, A taberna de Triana, As Meigas, Bar Laya, Café del Mar, Classic Pub, Conxuro, Italia, Krazzy Kray, La Escapada, La Estación, Mascott, O Rollo, Pub Green, Pub Kalima, Rosé Club, Soho y Thelma. Calculan que cada uno encargará unas 20.000 unidades, lo cual supondrá medio millón de vasos, aproximadamente.



El concejal de Festexos, Tino Cordal, compareció ayer con Cacabelos en la presentación de esta iniciativa que el Concello “aplaude e abraza” porque “contribúe a unha festa máis sostible medioambientalmente”. Asimismo destacó el hecho de que ayudará a evitar también el uso de cristal por el peligro que supone, aunque los locales ya se cuidan del empleo de vasos de este material durante estos días.