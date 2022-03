Hosteleros de Noalla protestan por carecer de fibra y urgen el despliegue

Una veintena de hosteleros y vecinos de Noalla molestos por la falta de servicio de fibra óptica en la costa de A Lanzada, se reunieron ayer con el concejal de la parroquia Daniel Arosa que acompañado del ingeniero de telecomunicaciones encargado del inventario de telecomunicaciones del municipio, Javier Fernández, ofrecieron explicaciones y posibles opciones para intentar que la fibra se despliegue pronto.



Los hosteleros se quejan de que esta zona, desde el bar A Nova Ponte en Major hasta el Con de Arbón, y en la que se encuentran numerosos hoteles, no dispone de este importante servicio hoy en día, lo que podría suponer que los visitantes opten por otros lugares para pasar sus estancias.



“Estamos en Sanxenxo, o primeiro destino turístico de Galicia. Os nosos clientes veñen e non poden conectar o teléfono, ademáis agora a xente teletraballa hasta en vacacións e aquí non hay servicio de internet. Temos que loitar polo que nos piden os clientes e o Concello ten que loitar con nós” reclamó una hostelera.



Por su parte, Fernández les explicó los pasos dados hasta el momento desde el Concello en una materia cuya competencia recae directamente sobre el gobierno de España que es quién gestiona las telecomunicaciones y las operadoras que despliegan la fibra. “Entendo a vosa impotencia e o voso cabreo, pero o Concello o que pode facer é poñer a disposición das operadoras de telefonía as súas canalizacións para facilitarlles á extensión da fibra e iso estamos facendo”, explicó el edil Arosa.



Necesitan internet en sus hoteles y negocios y quieren buscar una solución para intentar conseguir el servicio este verano, aunque saben que la realidad es bien diferente y la planificación y el despliegue de la fibra conlleva un proceso que se puede alargar durante meses. Además, se sienten olvidados y también se quejan de problemas con la línea de teléfono y la antena de televisión.



Según avanzó el ingeniero contratado por el Concello, el próximo miércoles el gobierno local mantendrá una reunión con una pequeña operadora que está interesada en desplegar la fibra en esta zona, por lo que podría ser una buena idea entregar a la empresa un listado con los datos de los solicitantes para que ésta valore la alta demanda y la rentabilidad de ofrecer este servicio tan importante para el turismo.



Para ello, los hosteleros han acordado confeccionar este listado que estará disponible en el bar A Nova Ponte y en el que todos los interesados en recibir la fibra, tanto empresas como particulares, deben dejar la referencia catastral de sus propiedades. Además, el documento será entregado al Ministerio de Transformación Digital quién tiene competencia para desarrollar el plan de despliegue de la fibra óptica.



Esta será una primera acción para conseguir que se dote el servicio de internet, pero los hosteleros no descartan hacer más presión llegando a movilizarse.