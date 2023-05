El I Encontro de Arqueoloxía del Museo de Pontevedra analizará el yacimiento de Sete Pías

El Museo de Pontevedra ha creado el “Encontro de Arqueoloxía” y celebrará su primera edición del 18 al 19 de mayo, bajo el título “Arquitecturas efémeras da prehistoria recente no Noroeste ibérico”. El objetivo es el debate y el intercambio de conocimientos sobre arqueología reuniendo cada año las últimas investigaciones de los ámbitos profesionales y académicos.



Fuentes de la institución indicaron que durante el período que se extiende entre inicios del V milenio antes de nuestra era y el I milenio d.n.e., las materias primas más empleadas para levantar construcciones en el noroeste de la Península Ibérica eran la madera, cuerdas, ramas y tierra. “Na maior parte dos casos degradáronse e non se conservan, polo que só chegaron ata nós nos casos nos que o lume entrou en contacto con elas. As foxas, buratos de poste ou gabias de cimentación son as principais evidencias arqueolóxicas que conservamos para achegarnos ás comunidades desa época”.

Las más desconocidas



En el edificio Castelao del Museo se analizarán estas arquitecturas efímeras de lugares de habitación y de almacenaje relacionados con las tareas agrícolas y otras actividades productivas. Por su carácter, “son pouco visibles na paisaxe e, unha vez escavadas, moi difíciles de conservar. Por iso son descoñecidas en gran medida polo público xeral e incluso para parte dos profesionais da arqueoloxía”.



Los participantes pondrán en común las últimas investigaciones al respecto, exponiendo los casos particulares de algunos de los yacimientos más destacados de la prehistoria reciente en Galicia, como Zarra de Xoacín e Penedo da Edra (Lalín), Monte Buxel (Redondela), Agro de Bazar y Carballeira do Espírito Santo (Silleda), Setepías (Cambados), Monte dos Remedios (Moaña), Coto dos Mosquitos (Mos), Monte das Cabanas (Zamáns, Vigo) y Ventosiños (Lugo). También se presentarán los resultados de las investigaciones sobre portugueses como los de Areias Altas (Porto) y A Cimalha (Felgueiras).



El encuentro está dirigido por María Martín Seijo, profesora del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Cantabria, y José Manuel Rey García, director del Museo de Pontevedra. “Esta é unha oportunidade para por ao día os resultados de intervencións arqueolóxicas que modifican o noso coñecemento sobre as estruturas habitacionais deste momento, porque moitas destas investigacións permanecen aínda inéditas”, explica Rey.



En esta jornadas estarán presentes arqueólogos profesionales junto con investigadores de diferentes centros y universidades de España, Portugal e internacionais: Universidade do Porto, Oxford University, Universidade de Santiago de Compostela, Universidad de Oviedo, Universidade do Minho, CSIC, etc.

Otras perspectivas



Otras conferencias abordarán este tema desde un punto de vista transversal: María Pilar Prieto Martínez presentará el estado de la cuestión de las excavaciones de arquitecturas efímeras; José Ignacio Vilaseco Vázquez y Manuel Rodríguez Calviño hablarán de su relación con obras públicas en Galicia; María Martín Seijo lo abordará desde la arqueobotánica y Andrés Teira Brión presentará unha lectura crítica para unha narrativa renovada del espacio doméstico de la prehistoria reciente. El Encontro se desarrollará por las mañana y la tarde, con un total de 17 horas, y la inscripción es gratuita. Puede hacerse hasta el 16 en https://encontroarqueoloxia.depo.gal.