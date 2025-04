A Illa acogerá este 25 de abril la proyección de un documental y una presentación literaria

La Concellería de Cultura e Mocidade de A Illa organiza esta semana la proyección de un documental y una presentación literaria.



En un programa bajo el lema “25 de abril sempre”, que conmemora la Revolución de los Claveles en Portugal, ambas citas se programan para la jornada de esta efeméride, este próximo viernes.

La primera cita será la literaria, a las 19 horas, con “Cuatro Páginas”, en el Museo da Conserva. Intervendrán Cruz López, Elvira Fernández Pena y Augusto Metztli. La obra “xurde de descubrir que a xente próxima ten momentos e experiencias entrañables cos libros e coas historias que se contan neles”, valoran. “Reunimos nun libro esas historias contadas do xeito no que as e os autores participantes decidiron facelo, xa sexa por escrito, con fotos, debuxos, ilustracións, ou calquera outro medio expresivo que consideraron oportuno”.



A las 20:30, en el auditorio municipal, se proyectará el documental “Adeus Vista dos Meus Ollos”. Se trata de un acto programado como cierre de la exposición sobre inmigración que estuvo estos meses en el edificio de usos culturales. Dirigido por Marisa Moreda, el documental “nace co obxectivo de dar voz e visibilizar as historias e vivencias das crianzas que migran, que traen nas súas retinas eses apegos que un día tan ben retratou Rosalía de Castro, eses ‘adeus’ ás amigas, ás profesoras, ás familiares, ás paisaxes, aos fogares”, señalan.