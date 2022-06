Illa clama contra Portos por la “nefasta imaxe” de O Cantiño y le exige un trato “igualitario”

Una treintena de vecinos se concentraron ayer junto al alcalde y otros concejales del gobierno para mostrar su “descontento” con Portos de Galicia debido al estado de conservación del paseo de O Cantiño. Consideran que el ente público está cometiendo un agravio con la localidad, pues no recuerdan cuándo fue la última vez que limpió en profundidad y pintó el armazón pétreo que conforma este paseo. Y sin embargo, ven que “outras zonas portuarias si se atenden de xeito correcto e mesmo se están tratando proxectos de grande envergadura”.



De hecho, “únicamente pedimos” un “trato igualitario”, que “se conserve en condicións óptimas”, explica un comunicado enviado por el Concello. Y es que el regidor, Carlos Iglesias, asegura que “sorprendentemente”, Portos no atendió su petición a este respecto. A todo esto, le recuerdan que está en pleno centro urbano de A Illa, donde se concentra una parte importante de la hostelería, “moi importante para a economía local”, y cerca del puerto “máis importante de marisqueo e acuicultura da Ría, polo que a nosa xente do mar paga tarifas de porto de primeira categoría”, añadieron. Una cuestión que lucía ayer la pancarta con la que protestaron (“Portos non limpa, só cobra) por la “imaxe nefastas” del paseo, que creen tampoco dice lo mejor de la propia administración autonómica. Según Iglesias, este acto deja bien claro el “descontento xeral, dende hai moito tempo” sobre su gestión y junto a los vecinos exige que actúe de inmediato.