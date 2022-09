A Illa cortará otro tramo de Castelao desde el lunes para iniciar la segunda fase de obra

El Concello de A Illa anuncia cambios en la Avenida Castelao a partir de este lunes, 19 de septiembre. El concejal Luis Arosa comunicó ayer el arranque entonces de la segunda fase de obras, que obliga a cortar un segundo tramo de este vial.



Este segmento afectado desde el inicio de semana será desde aproximadamente el hotel Piorno, en el entronque con la calle Cabodeiro, hacia abajo, hasta las inmediaciones de la pizzería Salva. En todo el tramo estará prohibida la circulación, salvo para entrada y salida de garajes de residentes. Tampoco se podrá estacionar.



En cuanto al primer tramo en que se obró durante estos últimos meses, por el momento permanecerá también cortado al tráfico. El grueso de la obra está acabado, pero faltan todavía algunos elementos, como piezas del mobiliario urbano, instalación de farolas y demás. Por eso, aunque técnicamente se podría abrir al tránsito, el gobierno local prefiere por ahora mantener el corte, para mayor seguridad, en tanto no se avance en estas labores.



La obra de la segunda fase se demorará unos cuatro o cinco meses y la tercera, el segmento de menor longitud, no arrancaría hasta al menos pasadas las Navidades, avanzó el concejal.









El aparcamiento





El corte del segundo tramo supone un problema para el acceso actual a la bolsa de aparcamiento que el Concello habilitó en la Avenida Castelao, para dar respuesta a la reducción de zonas de estacionamiento durante las obras. Pero ya se ha pensado en la solución. Luis Arosa explica que seguirá abierto. Los usuarios deberán desde el lunes circular por la Ribeira do Chazo hasta O Regueiro y, allí, enfilar por la Congostra do Rico para entrar al aparcamiento.



Para la salida de vehículos, la ruta se hará por la Primeira Travesía do Cantiño.