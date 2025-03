A Illa inicia un estudio de tráfico para modificar el sentido de varias calles y mejorar la movilidad

El Concello de A Illa anunció ayer la puesta en marcha de un “exhaustivo” estudio de movilidad, con el fin de evaluar el cambio de sentido de circulación en varias calles e intersecciones clave. La intención es “mellorar a mobilidade”, “a fluidez do tráfico, optimizar a accesibilidade e incrementar a seguridade viaria tanto para os condutores como para os peóns e ciclistas”, explica el alcalde, Luis Arosa.



Las zonas que se analizarán dentro de este estudio comprenden las calles Lagartiño, Chasán, O Castro, Torre, Charco, Paradela, Congostra do Rico, Travesía Ramón Cabanillas, Praza do Regueiro, Avenida Castelao, así como el resto viales aledaños, es decir, “todo o casco máis urbano do concello”.



“O estudo permitirá recoller datos sobre a intensidade do tráfico, os comportamentos dos vehículos, os puntos de conxestión e os impactos sobre a seguridade viaria, co obxectivo de optimizar as condicións de circulación para os veciños e os usuarios do tráfico”, indica el primer edil.



Una vez recogidos todos los datos, el Ayuntamiento también valorará “se se pode reducir a conxestión durante as horas punta e mellorar a accesibilidade ás zonas máis residenciais do municipio”.

Varios factores a estudio

El Concello observará cuestiones como la intensidad del tráfico en horas de mayor afluencia, la proporción de vehículos ligeros y pesados, puntos de congestión o zonas de atascos, tiempo medio de paso en los cruces, puntos críticos, así como el impacto de posibles modificaciones a los sentidos de circulación.



En cuanto a la metodología a emplear, “utilizarase a máis moderna tecnoloxía de recollida de datos”. Así, el estudio comenzará con una fase de recogida de información a través de aforadores automáticos, con cámaras de vídeo, situados en puntos clave del tráfico, en las calles seleccionadas. “Estes dispositivos permitirán contar e clasificar os vehículos en función da súa tipoloxía”, así como “recoñecer patróns de circulación, realizando un procesado en tempo real mediante software intelixente de recoñecemento de imaxes”.

Recogida y análisis

La recogida se hará durante 16 horas al día, desde las 7 a las 23 horas, en dos jornadas laborables y en otras dos festivas, entre jueves y lunes. De este forma, se incluye también un fin de semana, “para cubrir as diferentes variacións no volume de tráfico que se rexistran entre os días laborais e festivos”, concreta el regidor.



Una vez completada la toma de datos, se analizarán, plasmándose en un informe técnico que pretende mostrar claramente la distribución e intensidad del tránsito, en días hábiles y no laborables, y zonas de congestión. El informe, una vez emitido, será entregado al Ayuntamiento, con sus conclusiones y recomendaciones. El presunto estimado para el estudio, que se externalizará, es de 4.250 euros más IVA, cubriendo la instalación de cámaras, aforadores y demás elementos técnicos. El plazo de ejecución es de dos semanas.



“A nosa prioridade é mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e, para iso, é fundamental garantir a seguridade viaria e a fluidez do tráfico”, concluye el alcalde, Luis Arosa.