A Illa opta a una ayuda para la rehabilitación de la Escuela Infantil por casi 50.000 euros

El Concello de A Illa opta a una subvención de la Xunta para acometer una obra de rehabilitación en la Escuela Infantil. El gobierno local quiere definir las actuaciones a ejecutar en el patio cubierto, formado por las pérgolas, los muretes de hormigón, los cierres de chapa metálica, así como en las fachadas y cubierta que dan a este patio.

Deterioro

Explica el alcalde, el socialista Luis Arosa, que “a Escola Infantil de A Illa de Arousa data do ano 2008, pero o sometemento ó entorno salino, as inclemencias climáticas así como o paso do tempo, fan imperativo acometer obras de mellora deste espazo para un axeitado uso por parte das crianzas da Escola Infantil”.

Las pérgolas y el cierre del patio están ejecutados en perfilería y chapa metálica. En el caso de las pérgolas, van cubiertas además por vidrios de colores.



También se hará el mantenimiento de los muretes de hormigón perimetral, así como del saneo y repaso de los anclajes y las losetas de las fachadas, la limpieza de canalones y de la cubierta del propio edificio principal.



La rehabilitación prevista pasa también por retirar elementos oxidados y saneado del resto, aplicación de capas de imprimación y pintado con tecnología anticorrosión.

El presupuesto

El presupuesto previsto, IVA incluido, es de un total de 48.213,66 euros, que el Ayuntamiento insular espera poder financiar con cargo a una orden autonómica de subvenciones.