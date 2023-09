A Illa pide una reunión a Portos para retomar el parking subterráneo del paseo de O Cantiño

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, ha solicitado formalmente una reunión con el nuevo presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez Vidal, para abordar un proyecto de reforma del paseo marítimo de O Cantiño.



El regidor indica que quieren plantear al ente público la recuperación del proyecto de crear en esta zona un parking subterráneo, una opción defendida desde A Illa desde hace años, pero que nunca llegó a fructificar.



“Que non me digan que non se pode facer, porque se fai en Portonovo”, señala Arosa, convencido de que asumir este proyecto en A Illa es posible. En todo caso, es intención del gobierno local “sentarnos ambas administracións e comezar a falar”, buscando un entendimiento para meter mano al paseo.



El regidor señala que el estado de O Cantiño preocupa desde hace años. “A auga segue a filtrarse por debaixo do chan”, lo que ya ha valido varios hundimientos y desprendimientos del firme. “É unha obra primordial”, subraya.