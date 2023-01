A Illa pide una reunión a Portos sobre O Cantiño y duda de que se ejecutasen obras por 40.000 euros

El Concello de A Illa anunció ayer que remitirá escritos a Portos de Galicia “ata que se fixe a data dunha reunión que axende as conversas entre ambas administracións” para establecer soluciones para O Cantiño. Un tramo del paseo se vino abajo este fin de semana debido al avance de su deterioro.



Además, el gobierno isleño quiere saber “en que se invertiron os 40.000 euros” que el ente público “di ter destinado a unha infraestrutura na que non acometeu nin as tarefas mínimas de limpeza”, reprocha. Insiste en que “nos últimos anos as actuacións nesa infraestrutura foron inexistentes e inapreciables”.



A mayores, tras el desplome de esta parte de la estructura en el fin de semana, el Ayuntamiento envió un nuevo escrito a Portos, en el que vuelve a exigir responsabilidades sobre esta infraestructura, “abandonada pola Xunta de Galicia desde hai anos”.



Recriminan que, pese a la alerta previa sobre la grieta, el posterior precinto y el desplome, ni la presidenta de Portos ni ningún técnico del ente público “se dirixira ao Concello para facilitar información sobre as actuacións previstas”.



Con todo, el ejecutivo de Carlos Iglesias afirma que “aposta inicialmente pola vía do diálogo con Portos” a fin de “consensuar unha actuación global de envergadura que precisa esta infraestrutura”, subrayan.