A Illa quiere optar al Plan Extra de la Diputación para continuar la humanización del entorno de O Naval

El presidente de la Diputación, Luis López, visitó hoy a A Illa para supervisar el resultado de la reforma del paseo de O Naval, en el que la entidad provincial invirtió cerca de 400.000 euros, al amparo del programa PON2030. El Concello puso el diez por ciento restante, unos 40.000. El alcalde, Luis Arosa, mostró el interés municipal en optar al nuevo Plan Extra de la Diputación para buscar financiación para la idea ya presentada de ampliar la humanización en el entorno, en Alcalde Manuel de Graña, jardines y otras ubicaciones.



Sobre la obra ya ejecutada, comprometida por el anterior gobierno provincial y plasmada en convenio y ejecutada por el actual, López valoró que es una actuación “que conecta a parte comercial co pulmón verde de A Illa e vai ser un plus para os veciños, que gañan espazos porque non van circular vehículos”.



La obra consistió en la construcción de nuevas aceras, la ampliación del ancho de las existentes, la reordenación de las zonas de aparcamiento, la supresión de una mediana, la creación de un carril bici y la implantación de nuevos elementos vegetales, mobiliario urbano y la renovación de la iluminación y de todos los servicios. El presidente destacó la vocación “municipalista” de su ejecutivo y felicitó al Concello “polo acertada que foi esta actuación”, reconoció López, quien también puso en valor el trabajo de los técnicos y de la empresa adjudicataria del proyecto.