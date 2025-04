A Illa supera ya las 150 solicitudes de matrículas para evitar las multas desde junio

El Concello de A Illa superaba ayer ya las 150 solicitudes de inscripción de otras tantas matrículas de vehículos, en el marco de las nuevas restricciones a la movilidad del tráfico para visitantes en el centro urbano.



Los vecinos que tienen censados sus coches en A Illa no necesitan hacer ningún trámite, ya que podrán circular como hasta ahora. No obstante, hay supuestos en que sí se hace necesario dar de alta las matrículas. Un trámite sencillo que puede hacerse en cuestión de unos minutos rellenando un impreso en las oficinas del Consistorio.



Eso sí, la presentación de la solicitud no conlleva automáticamente un alta para evitar las multas. La Policía Local irá ahora analizando, una a una, cada solicitud, para resolver cuáles se aceptan y se inscriben y cuáles no. Hay algunos casos en principio sencillos, como aquellos empadronados en A Illa que, no obstante, tienen su coche censado en otro municipio. También se podrían admitir las matrículas de otros coches familiares o de aquellos en que quede bien justificada una necesidad laboral.



En cualquier caso, hay tiempo. El sistema ha quedado ya implantado, con la colocación esta semana de las señales de prohibición de entrada a 45 calles del casco urbano, así como los lectores de matrícula. Estos entran ya en funcionamiento y la bolsa libre de tráfico de turistas se probará sobre todo esta Semana Santa. Sin embargo, no se tramitarán sanciones, de 200 euros, hasta el 15 de junio, para dar un margen suficiente de adaptación a todos los vecinos.