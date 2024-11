A Illa vota unida contra la violencia de género pero no sobre el uso del gallego

La Corporación de A Illa alcanzó acuerdo unánime en una moción contra la violencia de género, pero otra en defensa y promoción del uso del gallego no logró la misma unidad. El PP, y el edil no adscrito Matías Cañón, votaron en contra de esta otra moción también planteada por el BNG, al considerar que era más una cuestión de partido que de verdadera defensa del idioma. Su postura obtuvo la reprimenda del bipartito.



El texto contra la violencia machista fue defendido por la concejala Laura Castro (BNG), con motivo de la próxima conmemoración del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El contenido del acuerdo incluyó instar a la Xunta a dotar medidas de refuerzo presupuestario en salud mental para atender a víctimas, así como más apoyo y regulación e impulso para los Centros de Información a la Mujer (CIM), entre otras peticiones.

Aunque Cañón fue reintegrado en las filas del PP, normativamente en el Pleno sigue como edil no adscrito, por lo que los conservadores gozan de dos turnos de palabra. Así, el portavoz popular, Miguel Paz, defendió la necesidad de actuar “todos unidos” en esta materia, pero lamentó que el “argumentario” de la moción fuese ideológico. Cañón insistió en esta idea: “Isto está en todos lados”, la violencia machista. “Pero, moitas veces, os partidos de esquerda tentan abanderalo. E non”. Castro concedió que, efectivamente, sin mirar ideologías “calquera pode ser agresor e vítima”. Pero “si hai partidos e posturas que favorecen ou apoian leis” contra estas agresiones, mientras existen otros “partidos que non lle dan a mesma importancia” o que “incluso entorpecen os minutos de silencio”. La moción anterior obtuvo finalmente voto unánime a favor.

División en el idioma

No así la del gallego, que contó con el voto en contra de PP y Cañón. La propuesta pasaba por “reafirmar a defensa do galego”, que el Concello “revise a súa actuación en materia lingüística” y que el Pleno se adhiriese a la plataforma “Queremos Galego”. Y fue esto por donde no pasaron los conservadores.

Cañón comenzó sosteniendo que él mismo “falo galego dende pequeno”, pero tanto él como Paz defendieron la “libertad” de elección de lengua: “Animar está ben, pero sen impoñer”. Más, en un ayuntamiento que hace buen uso del gallego, razonaron. Cañón todavía añadió que “mirade o pobo como o tedes cos impostos, coa xente aquí” —dijo en alusión a los propietarios de viviendas turísticas en el público, molestos por las tasas que pagan—, “e isto é o que vos preocupa a vos: O galego na Galiza”, ironizó.

El alcalde, Luis Arosa, defendió que esa cuestión “a min si me preocupa”. “Non todo son os cartos, Matías”, espetó el nacionalista Manuel Suárez.

Lo que más molestó a la oposición, como quedó dicho, fue que se pidiera adherir al Concello a “Queremos Galego”, considerando que se trata de una plataforma partidista, dando una lista de nombres de cargos del BNG que se integran en ella. Suárez defendió que, si hay gente del Bloque en ella, es porque son personas preocupadas por la “defensa do patrimonio, lingua e cultura”, subrayando que, por contra, el PP no está. “Non están, porque non queren”.

Subida del agua

El Pleno también votó la subida de la tasa de agua, en un 2,30%, por el aumento del IPC. El PP afeó que el Concello no eche mano para aliviar la carga fiscal a los vecinos de los 1,7 millones que ingresará por la renovación del contrato del agua. El bipartito defendió que ese dinero va a la construcción de una EDAR para la que la Xunta no aporta nada. Arosa también lamentó que las facturas “poderían ser bastantes máis reducidas”, “porque a metade son impostos da Xunta”, como el canon.