Inician la extensión de la banda ancha para 600 viviendas del centro urbano y piden colaboración vecinal

El Concello hizo ayer un llamamiento a los vecinos para que faciliten la instalación del cableado de banda ancha en sus fachadas con el objetivo de alcanzar el beneficio común de que el centro cuente con acceso rápido a internet, pues hay muchas zonas con esta carencia. Y es que no es la primera vez que las operadoras encuentran reticencias, como explicó ayer el concejal de Urbanismo, Xurxo Charlín, quien visitó los trabajos de despliegue que está realizando Movistar para dar servicio a 600 viviendas.



El proyecto forma parte del Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA) mediante el cual, el Estado adjudica, por concurso, subvenciones para extender la cobertura de internet rápido. Los trabajos visitados ayer por Charlín pertenecen a la convocatoria de 2020 y, según el edil, beneficiarán al centro urbano; desde Fefiñáns (Novedades, Príncipe, Rodas, etc.) hasta San Tomé, cubriendo todo el barrio marinero y yendo por la Avenida de Galicia hasta casi llegar a Vicente Risco. Además de calles interiores como Montiño, Alameda vella, etc.









“Agora o queren polos netos”





Charlín explicó que la fibra óptica seguirá el cableado existente. Así, donde no está enterrado, necesitan permiso para ponerlo por las fachadas particulares–el viejo de cobre se retirará una vez terminen– y esto a veces es un problema. La propia compañía “pide colaboración aos veciños para que o permitan. Xa ten habido casos de xente que logo vai ao Concello pedindo que volvan porque agora o precisan os netos, por exemplo. Pero para que logo volvan a ese sitio, poden pasar tres ou catro anos e ademais, unha negativa pode deixar ao resto de veciños dunha rúa sen o servizo e estamos falando de pasar de velocidades de 3 Megas a 200”, añadió.



Y es que las convocatorias del Estado van por zonas y suele tener en cuenta las peticiones realizadas por los ayuntamientos, aunque no todas. De hecho, para el PEBA de 2021, Cambados pidió para 700 casas y se quedaron en 400. Con todo, Charlín se mostró sastisfecho pues entre este y el de 2020 “chegarase a preto de 1.000 vivendas e era sorprendente que en zonas rurais como O Facho ou Xieles houbera e non no centro. De feito, nestes anos pasamos de ter fibra só con R no centro, chegando a 3.000 ou 4.000 vivendas, e agora chegamos a un 70-80 %”. Según él, el del año pasado, que ya tiene licencia de obras, beneficiará también a las parroquias, con zonas de Aldea de Tragove, Couto de Arriba y Cobas de Lobos.



Para el de 2022, que está en exposición pública, el Concello propuso casi 200 viviendas y “esperemos que se cubran se non, o intentaremos co de 2023”, expuso Charlín.