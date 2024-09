Interior excusa el retraso del cuartel de Cambados en la "complejidad" de hallar una solución para la cimentación

El Ministerio del Interior no tiene fecha de reinicio de la construcción del nuevo cuartel de Cambados y justifica la demora en que las soluciones técnicas a los problemas de cimentación “son complicadas” y que la búsqueda de la mejor conlleva la necesidad de realizar “muchos estudios y sus correspondientes cálculos”.

Así las cosas, los trabajos ya acumulan por lo menos un año de retraso por la aparición de dos contratiempos importantes a la hora de ejecutar la cimentación y teniendo en cuenta que se va a construir un aparcamiento subterráneo. La última está siendo las más larga. En enero se comunicó que había aparecido una capa de roca, y en cantidad, en un nivel superior al contemplado, así que Interior anunciaba la necesidad de modificar el proyecto por segunda vez.



La situación ha generado malestar en el Concello y falta de comprensión de porqué no se detectó esto en un primer momento, con el estudio geotécnico, pero desde la administración central señalan que para esto se realizan sondeos por muestreo aleatorio y en un número determinado de puntos, en función del tamaño de la finca, pero no en toda la superficie, por “motivos obvios de tiempos y coste”, así que “a veces ocurre que en zonas determinadas de la parcela aparecen elementos no detectados como rocas, galería antiguas de saneamiento, canalizaciones e incluso restos arqueológicos que obligan, como es el caso, a la realización de un nuevo proyecto modificado”.

Desde el ministerio indican que esto no tiene porqué suponer un nuevo incremento en el presupuesto, que ya aumentó en tres millones –costará nueve–, y que tampoco implicará una nueva licitación. Así las cosas, sigue esperando por el estudio de un especialista sobre la mejor solución para proceder con la cimentación.