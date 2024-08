La hierba toma la parcela del cuartel de Cambados, con la obra parada desde hace ocho meses y sin fecha de reanudación

La obra del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Cambados sufrió el segundo parón hace por lo menos ocho meses y no se ha retomado ni tampoco tiene una fecha concreta para hacerlo. Lo cierto es que desde que se inició, poco se ha hecho en la parcela, la cual está otra vez tomada por la hierba con el consiguiente malestar en el Concello.



El alcalde, Samuel Lago, considera “inxustificable” esta nueva demora y van a exigir al Ministerio de Interior, como promotor, que se asuman responsabilidades. “A adxudicataria sinala a Siepse –el organismo estatal encargado– e Siepse sinala á empresa... Non podemos seguir máis tempo coa obra parada”, declaró ayer. Y es que en enero de este año, durante una visita del Delegado del Gobierno en Galicia a Cambados, se desveló que se había vuelto a producir un parón, en esta ocasión por un “imprevisto xeolóxico”, así lo calificaron. Sin embargo, le restaron importancia, indicando que era cosa de realizar una nueva modificación del proyecto –la segunda desde su adjudicación, a mediados de 2022– porque había aparecido una capa de roca en un nivel superior al indicado en el proyecto.



Unos meses después seguía sin saberse nada, pero ya entonces el regidor mostraba inquietud y se mostraba extrañado de la ausencia de contemplación de estas cuestiones en el proyecto y ahora lo reitera. “Alguén terá que asumir responsabilidades porque se estas cuestións non se detectaron no estudo xeotécnico feito antes, pois mal, pero cando se fai un segundo e tampouco se sabe...”, lamentó.

Lago indicó que se trata de unas instalaciones que los agentes necesitan y también la ciudadanía, pues ahora están ocupando el centro social municipal de A Mercé como sede provisional que, aunque acomodado a sus necesidades, no es la mejor opción. Pero es que además “temos unhas instalacións municipais ocupadas e Cambados ten moita actividade, non nos sobran”, añadió.



Si todo hubiera marchado sin contratiempos –ninguna obra está libre– y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es de 15 meses, el nuevo cuartel tendría que haber estado terminado a finales del año pasado. El primer parón vino poco después del inicio de los trabajos por problemas con el nivel freático de la parcela a la hora de ejecutar la excavación para hacer el aparcamiento subterráneo. De hecho, fue necesario cambiar el proyecto y esto supuso un incremento en el presupuesto previsto, en tres millones más –costará nueve–.

Según las últimas informaciones trasladadas al alcalde, la última no supondría otro aumento, incluso “falouse de que a solución que se podería adoptar incluso ata podería chegar a abaratalo”.

Ve “inxustificada” la crítica del PP por las subvenciones y pide otro modelo de financiación municipal

Así las cosas, el socialista destacó que “non ocultamos o noso malestar” después de que el PP le reprochara el jueves al cuatripartito la demora en el cuartel. Fue a cuenta de la crítica por la denegación de subvenciones de la Xunta, pero para el regidor es “inxustificada”, en primer lugar porque “os proxectos non están mal redactados, fanos técnicos cualificados, municipais ou externos, cambadeses na súa maioría”, explicó. De hecho, no entiende porqué el cambio de carpintería de la antigua cámara agraria “non tiña cabida na liña de eficiencia enerxética, pois trátase de algo fundamental, trátase de mellorar o illamento”.



En el caso de la otra, justificó que la pista a cubrir en Quintáns no es deportiva sino multitusos y “por tanto, non contravendría as bases neste senso”, añadió.



Además reprochó a la oposición que “unha cousa é perdelas, como lle pasou a Vilanova coa praza de abastos, e outra diferente que non nolas concederan”. Así, señaló que a las convocatorias “preséntanse moitas solicitudes” y como ejemplo puso el caso del Pazo de Torrado, quejándose de insuficiencia presupuestaria en gran parte de las líneas de subvenciones y en general del modelo de financiación del que procede.



Lago, como otros muchos alcaldes de todos los colores, hace tiempo que se lamenta de esta dependencia para poder hacer inversiones. “Os concellos temos que dispoñer duns cartos asignados como no caso da Deputación, non podemos estar sempre pedindo cartos e dándonos codazos entre nós. O modelo do Estado e da Xunta ten que cambiar”.