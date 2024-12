Investigan un incendio que amenazó una vivienda de Cambados de madrugada

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para tratar de determinar las causas de un incendio que amenazó una vivienda en Cambados, en la madrugada del sábado al domingo.



La alerta saltó poco después de las dos y media de la mañana, en un inmueble de la calle Beleco, en el espacio destinado a garaje de vehículos.

El operativo

Hasta allí se desplazaron efectivos de Emerxencias Cambados e integrantes de los Bombeiros do Salnés. Los medios movilizados procedieron a la extinción del fuego, antes de que este pudiera propagarse o ir a mayores. Para ello, utilizaron un extintor de espuma y, ya en la zona interior de la propiedad, uno de dióxido de carbono. Fue necesario, además, realizar labores de ventilación, tanto del garaje afectado, como de la propia vivienda. En la intervención participaron también agentes de la Guardia Civil, para tratar de determinar lo ocurrido.



Aunque por el momento no trascendió de manera oficial la causa del fuego, de entrada no se descartaba ninguna hipótesis, ni siquiera la de que pudiera tener un origen intencionado. Así lo podría sugerir el hecho de que las llamas se pudieron haber iniciado junto a la puerta, por el exterior, propagándose el fuego ya hacia dentro. No obstante, pudo ser atajado a tiempo. Aunque causó algunos daños materiales, el episodio no dejó heridos.