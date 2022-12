La isleña Martina López repite pase oro y se mete en la final de Got Talent

Martina López Fariña peleará en la gran final de Got Talent. La joven de A Illa de Arousa actuó esta semana en el concurso televisivo y logró lo que parecía imposible: Un nuevo pase de oro, con la necesaria unanimidad del jurado, que la envía directamente a la última ronda. Había sido pase de oro ya en las audiciones, metiéndola de cabeza en semifinales, donde ahora volvió a deslumbrar con su voz y con su arte cantando con lenguaje de signos, para que también puedan disfrutar de su interpretación sus padres, sordos, presentes entre el público.



La artista arousana se atrevió con un tema de Adele, “All I Ask”, y deslumbró al jurado con sus giros, tal y como destacó de ella Edurne. Paula Echevarría destacó su voz “muy bonita, es muy agradable oírte”. Dani Martínez afirmó que “creo que te has superado, que has hecho una actuación mejor todavía que en las audiciones”. Le tocaba el turno a Risto Mejide, que le preguntó directamente “¿cómo se dice ‘pase de oro’?” en lenguaje de signos. Martina López no se lo creía, pero Mejide se levantó, colocó su mano sobre el botón y animó al resto de compañeros de jurado a sumarse. Todos se unieron, apretando al unísono un pulsador que supone otro pase de oro y que la isleña acceda directamente a la final.



En esta ronda decisiva se medirá a Dakota y Nadia, los más votados por el público a través de la app. y a Betsy, que también debió al público su pase al deshacer el empate previo del jurado con Matías Campos.

Cambio de repertorio

En su actuación previa, había apostado por el tema “Je vole”, de la película “La familia Bélier”, que cuenta la historia de unos padres sordos y una hija cantante, que va a un casting y también hace lenguaje de signos en su interpretación, una historia que “me representa”, valoraba entonces. No obstante, ella misma explicaba que su estilo habitual era algo más diferente, “más Adele”, y en esta ocasión, a pesar de la dificultad técnica, optó por esta apuesta. Ganadora, efectivamente.