José Ramón Abal mantiene el suspense: “No hay nada decidido”

A escasas horas de celebrarse el Pleno de Investidura, el candidato de Cambados Pode, José Ramón Abal seguía sopesando a última hora de la tarde de ayer, a quién apoyará en el Pleno de Investidura de este mediodía para asumir la Alcaldía cambadesa.



El día fue largo, y pese a que su intención era tener un acuerdo firmado sobre la mesa ayer, los movimientos del BNG dejaron en el aire cualquier posibilidad de cerrar un pacto cuatripartito.



A primera hora de la mañana, el candidato del BNG, Liso González anunciaba que su partido se negaba a participar en negociaciones y no firmaría ningún acuerdo entre partidos, dejando todo a la espera de lo que sucediera en el Pleno de hoy, donde si confirmaron que votarían a la lista más votada de la izquierda, el socialista Samuel Lago.

El BNG negociaría el lunes



“Se Lago consigue os votos suficientes para ser alcalde, a partir do luns estaremos dispostos a negociar un goberno, pero hoxe (por ayer) non nos sentaremos en ningunha mesa nin firmaremos acordos”. Así de contundente fue González, quién añadió que “se Abal quere un goberno alternativo ao PP, que levante a man no Pleno con nós e o luns poñémonos a traballar nese programa”.



Asimismo dijo, “a experiencia deste último mandato evidencia a necesidade de sentar as bases dun goberno sólido e ben estructurado, para non repetir erros do pasado”, concluye el documento.

“Bloqueo ao entendemento”



Este posicionamiento no gustó nada a PSOE y Somos que reprocharon al BNG su “bloqueo” al “camiño de entendemento” con Cambados Pode, “a última hora, ao igual que no 2019”, criticaron.



Y es que según revelaron ambas formaciones, la balanza de Pode estaría declinándose hacia la izquierda. “Despóis de ter mantido diversas reunións con José Ramón Abal para a formación dun novo goberno cuatripartito, chegamos a un principio de acordo con Cambados Pode no que se establecen as bases programáticas e a distribución de áreas que xestionaría”.



Fue por ello que incluso a 24 horas del Pleno, estaban valorando “a posibilidade de non presentar candidatura á alcaldía”. Si eso ocurriese, o aunque si se presentaran y no contaran con el apoyo de Pode, sería el PP de Sabela Fole quien se haga con la Alcaldía por ser la lista más votada.



En este sentido, Samuel Lago y Tino Cordal expresaron que “lamentamos que o BNG estea, deste xeito, impedindo a formación dun goberno de esquerdas e progresista para os próximos catro anos en Cambados, polo que lle pedimos que reconsidere a súa postura para evitar que iso aconteza”.



Así pues, una tarde, la de ayer, marcada por la tensión y la presión de la última hora y con numerosos comentarios en las redes sociales acerca la situación del concello cambadés.



Finalmente, hoy es el día, y José Ramón Abal resolverá la incógnita en el Pleno de Investidura que comienza a las 12 horas.