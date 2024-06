La Junta Electoral archiva la denuncia del PSOE contra el PP por un comunicado sobre los presupuestos

La Junta Electoral de Zona ha archivado la denuncia del PSOE de Cambados contra el PP de aquel municicpio por emitir un comunicado de prensa divulgado el día de las elecciones europeas.

El escrito mostraba el posicionamiento popular sobre el proyecto de presupuestos municipales que se debatiría al día siguiente, lunes, en Pleno. “Fixeron novamente o ridículo”, valora la portavoz popular, Sabela Fole, “supoñemos que pola desesperación ante as súas malas perspectivas electorais e o temor a un mal resultado, que logo se confirmou, xa que retrocederon un 6,5 % ata quedarse con apenas unha representatividade do 22 % no noso concello, que queremos lembrar que é bastante menos da metade que os apoios obtidos polo PP”.

“Deron un paso infantil”, ya que “nin sequera se especifica que precepto da LOREG se infrinxiu” por opinar sobre el presupuesto local, razonan.