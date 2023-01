La Justicia falla que las dudas sembradas por Somos Ribadumia sobre la calidad del agua son “zafias” y “adolecen de rigor”

La Justicia ha archivado la denuncia interpuesta por el Concello de Ribadumia contra el portavoz de Somos, Enrique Oubiña, por haber puesto en duda la calidad del suministro de agua en verano. Y es que la jueza instructora entiende que sus declaraciones son “una mera suposición” y “no pueden ser más que considerados como comentarios zafios, burdos, de mal gusto, que adolecen de cualquier rigor” y que para “tomarlos como serios deberían ir acompañados de una prueba consistente”, hasta el punto de que ni ve debidamente justificado que hubiera cometido un delito de calumnias o uno de injurias graves con publicidad, como exponía el Ayuntamiento.

Recurirrá la decisión

Con todo, la jueza indica que esto no excluye que los hechos “puedan subsumirse en un tipo penal” y, de hecho, el gobierno local anunciaba ayer su decisión de recurrir el sobreseimiento y archivo provisional de la causa. animado, en primer lugar, por las propias afirmaciones de la jueza, que “confirman a ausencia de probas”, declararon los responsables municipales. De hecho, la sentencia recoge que el propio Oubiña “reconoce que no sabe si la potabilizadora está en funcionamiento o si está desconectada o sin cloro”. Esto va en respuesta de las pruebas presentadas por el Concello; publicaciones realizadas por el partido opositor en su web y redes, así como en comunicados de prensa, donde ponía en duda los niveles de cloración del agua potable: “O problema non é menor, a ausencia de cloro no suministro de auga pode dar pé a aparición de bacterias ou patóxenos”, decía para, a continuación, mencionar que en 2019 se había comprado ese equipo y que desconocía si funcionaba o no o cómo, porque “non Concello non hai ninguén que sepa explicar nada e os políticos do goberno local só aparecen nos eventos deportivos ou para as fotos de prensa”.



Esto es lo recogido por el fallo judicial, pero hubo otros comentarios, llegando a hablar Somos de “problemas de calidade sanitaria” tras notar “altibaixos no nivel de cloración”, que enfurecieron al Ejecutivo de David de Castro, pues se estaba poniendo en duda la calidad del agua de consumo humano; un suministro que además está mancomunado y sobre el que no había dudas en los controles que se le practicaban. De hecho, fuentes municipales avanzaron que recurrirán también para “facer ver que non todo vale, pois non se poden poñer en dúbida asuntos relacionados coa saúde pública sen estar apoiado de información que verifique as acusacións”. Con el objetivo pues, de que “declaracións falsas sen datos verídicos” no queden impunes en un tema que consideran muy sensible y sobre todo ahora que la sentencia “demostrou que non era certo” y que Oubiña “queda desacreditado ante a falta de probas do que difundía”.



Cabe recordar que a pesar de las continuas negativas, Somos Ribadumia insistió en su denuncia, asegurando que procedía de quejas de vecinos que notaban el agua con “sabor a terra”, pero la única prueba aportada fueron los resultados de unos tests con los que “nos fixemos”, decían, a nivel particular.