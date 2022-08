Kiko Rivera acusa a Olympus de boicotearle en Portonovo y la orquesta lo niega

Kiko Rivera ha sido protagonista de una polémica con la orquesta Olympus a cuenta de su actuación en las fiestas de Portonovo. En una publicación de Instagram, recogida por el programa de televisión 'Sálvame', que ya no puede verse en su cuenta de la red social, el dj achacó los problemas de sonido durante su actuación al técnico de la orquesta.





"Actuábamos en el escenario de la orquesta Olympus y su técnico de sonido he de decir que es un tremendo hdp. Aposta y queriéndome joder la noche, me apagaba el sonido, me bajaba la música, me apagaba el micro y cuando volvía a subir la orquesta, todo correcto y maravilloso", escribió Kiko Rivera.





El programa de Telecinco se puso en contacto con el director de la orquesta, José Ferreiro, que rechazó las insinuaciones de Rivera. Al ser preguntado por las palabras del dj, declaró que es "falso. El técnico de sonido se limitó a nada más que estar allí y él tenía sus técnicos. Yo estuve en la fiesta y nadie boicoteó nada. Si canta mal, es porque no canta mejor, está claro".





Además, Ferreiro consideró que Kiko Rivera debería "dar las gracias a la orquesta Olympus por dejarle todo nuestro material, toda nuestra infraestructura y por dejarlo actuar en nuestro escenario sin cobrar nada".