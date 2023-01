Kilos de solidaridad desde el Banco de Alimentos de Sanxenxo para celebrar la Navidad

Ilusión. Esa es la palabra más repetida durante la Navidad, sin embargo, hay muchas familias que, por desgracia, no la tienen. En su lugar, utilizan más las palabras solidaridad y esperanza y de eso, están llenos en el Bando de Alimentos Rías Baixas que día a día presta ayuda a personas que necesitan un empujón para poder salir adelante.

No fue diferente en Navidad, fechas en las que una veintena de voluntarios, coordinados por Dora Pérez y Perfecto, se involucraron para atender a las cerca de 50 familias que están siendo apoyadas por el banco de alimentos que se encuentra en Sanxenxo. “Ha sido un mes de diciembre bastante movidito y hemos repartido mucho”, apunta Dora.



Hasta las instalaciones de A Telleira llegan diariamente kilos y kilos de comida, productos frescos y alimentos no perecederos que son donados por empresas como Mercadona, Coren o la Panificadora Paco , aunque también hay muchas asociaciones y pequeñas empresas que realizan su particular recolecta o incluso alguna persona que decidió donar su cesta de Navidad. Toda ayuda es poca, y es que lejos de terminar con la pobreza, el número de personas que acude a esta entidad sigue aumentando, en su mayoría gente que está temporadas en la zona y no tiene medios. También hay unas 19 familias con menores, y para ellos no faltaron tampoco juguetes que el banco de alimentos se afanó en conseguir para que ningún niño se quedara sin regalos.



Afortunadamente, también hay historias de superación, como la de una usuaria que acaba de encontrar trabajo y fue esta semana a despedirse de las personas que tanto le han ayudado este tiempo y que no se desentienden, “nuestras puertas siempre están abiertas para cuando nos vuelvan a necesitar”, garantiza Dora.



Esta situación no cesará mientras no se creen puestos de trabajo estables y con la rebaja del IVA solo se ahorran unos céntimos, asegura Dora, por lo que desde el banco de alimentos ya están pensando en acciones que llevarán a cabo durante este año para conseguir más ayudas ya que también es necesario el dinero para asumir los gastos de la entidad. Hasta ahora, es el Concello de Sanxenxo quién está sosteniendo este servicio, aunque también hay convenios con otros municipios.



Además, empezarán en los próximos días a realizar su traslado a la nueva sede en las instalaciones del viejo mercado de Vilalonga, que aunque consideran que se les queda pequeño el espacio, intentarán hacer malabares para poderse ubicar.