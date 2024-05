La LI Festa do Tinto abre apetito con París de Noia y mañana empieza a servir “cuncas de viño”

Ribadumia da hoy el pistoletazo de salida a una de las exaltaciones de la tradición vinícola de O Salnés más importantes con un pase de la mítica orquesta París de Noia. El grueso del programa arrancará mañana al mediodía con la inauguración de los stands de degustación desatando una cascada de actividades que se desarrollarán hasta el domingo.



La Festa do Viño Tinto do Salnés e Exaltación das variedades autóctonas cumple 51 años con novedades impulsadas por el Concello y la comisión organizadora, como el refuerzo de la seguridad con la contratación de una compañía privada para sumar a las autoridades de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que estos días se desplegarán en el municipio. También será más inclusiva, con una zona reservada para personas con movilidad reducida y con la incorporación a los actos centrales de un intérprete de lenguaje de signos.



El acto inaugural y de apertura de la carpa de degustación tendrá lugar mañana, a las 13 horas, y permanecerá abierta hasta el domingo. Este año los precios se han actualizado y la taza sube 50 céntimos, hasta los dos euros, mientras que la botella de Barrantes pasa a los seis y la de otras variedades a 10.

Grueso del programa

Ni en esta primera jornada ni en el resto faltará la animación musical en los stands y las calles. Tampoco los conciertos como el tributo a Juan Pardo “Xuntos pola música”, que tendrá lugar a las 21 horas en la Praza do Concello, con la presencia de su hija, Lys Pardo, Antonio Barros, Ialma y Fernando Calderón. Ni la verbena, que protagonizarán Kubo y Combo Dominicano en la Carballeira de Barrantes.



El sábado es el día grande de la celebración, entre otras cosas porque tiene lugar uno de los momentos más esperados por los viticultores: la cata final para elegir los ganadores del concurso, al que este año se presentaron 129 elaboraciones. También será el momento de otro solemne acto, la investidura de los nuevos valedores del Tinto –cuya identidad aún es secreta– y la lectura del pregón a cargo del personaje viral de “Virtudes la Repunante”, de la creadora de contenidos y periodista María Foscaldo. Todo ello aderezado con una degustación gratuita de vino, pan de millo y chorizo.



La comida de confraternidad y la entrega de premios a los ganadores del certamen vinícola será, como siempre, en el Pabellón de Barrantes y por la tarde habrá Festa da Espuma para los más pequeños (Praza do Concello); los conciertos de Hey Hematoma y Sufre Mamón, con los éxitos de Siniestro Total y Hombres G (se adelanta a las 18 horas en la Avenida Rosalía de Castro) y Saudade y América de Vigo amenizarán la verbena nocturna de este sábado.

Despedida

La orquesta Panorama le tomará el relevo en la jornada del domingo, para poner fin a esta nueva edición de la Festa do Tinto de Salnés, pero antes, durante el día, se celebrará la VII Andaina Solidaria a beneficio de la asociación TDAH Salnés, con salida a las 10 horas desde Os Castaños; juegos populares desde las 12 hasta 18 horas en la Praza do Concello; un showcooking del Obradoiro de Hostalería da Mancomunidade do Salnés (también lo habrá mañana); una sesión vermú con Dj Bruno Canario y un concierto de Añoranza y M80 previo a la verbena, la cual empezará a medianoche.