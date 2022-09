Licitan la senda peatonal para la carretera de As Sinas y la reparación del muro de la playa de A Braña

La Diputación de Pontevedra avanza en la licitación de dos contratos diferentes que tienen en común la mejora de la carretera provincial de As Sinas, en Vilanova de Arousa, la PO-9702.



Uno de ellos, cuyo procedimiento de contratación se ha abierto esta misma semana, supone la creación de la anunciada senda peatonal. El otro, la reparación de la cimentación y mejora del muro que asegura la carretera con la playa de A Braña, que se encuentra bastante deteriorado.





“Deterioro importante”





El muro en cuestión se localiza entre los puntos kilométricos 2+900 y 3+000 de la carretera. Tras una inspección del personal de servicios técnicos del departamento de Infraestruturas e Vías Provinciais se constató el deterioro de esta estructura, que es necesario reparar.



Señalan los técnicos en los pliegos que “é necesario proceder á reparación da cimentación dun muro de contención da estrada ao carón da praia” de A Braña, ya que se encuentra “nun estado de deterioro importante, con grandes perdas de material debido aos efectos das ondas do mar na base do muro ao longo do tempo, así como o desgaste do formigón”. Además, indican que “este efecto das ondas tamén provocou o lavado do extradorso e núcleo do muro, que provocou asentamentos da beirarrúa e plataforma da estrada”.



El presupuesto base de licitación para este contrato es de 141.167,08 euros. Al procedimiento, bastante avanzado, se presentaron ocho empresas y la mesa de contrataciones ya ha elevado propuesta de adjudicación, en favor de la mercantil Moncosa OHS, SA, con sede en Pontevedra. La propuesta presentada por esta firma aspirante rebaja el importe total de obras hasta los 131.285,38 euros.





La senda





En cuanto al segundo contrato, todavía en plazo de presentación de ofertas, el presupuesto base de licitación para la construcción de la citada senda peatonal es de 273.067,02 euros.



Ese sendero se construirá entre los puntos kilométricos 1+415 y 2+225, en la también referida PO-9702.



En este tramo, “é necesario realizar unha reestruturación para a creación dunha senda peonil na marxe dereita da estrada, co fin de permitir aos peóns unha mobilidade segura entre o centro urbano de Vilanova de Arousa e a zona de acceso a praia das Sinas”, resume la institución provincial en los pliegos del procedimiento de contratación.



Para esta actuación, se había firmado un convenio entre la Diputación y el Concello, superadas unas primeras discrepancias. Con este acuerdo, el Ayuntamiento aportará un veinte por ciento de la inversión (en la anualidad de 2023), mientras que la Diputación asume el grueso, un ochenta por ciento (en este 2022).









Otras mejoras





Según los detalles en su día avanzados desde la administración provincial, la senda tendrá un ancho mínimo de 2,50 metros. Será de hormigón armado y estará separada de la carretera por bordes prefabricados del mismo material.



El proyecto también incluye la ejecución de infraestructura de drenaje, así como mejoras en seguridad vial, como la reducción de la velocidad máxima de circulación a treinta kilómetros por hora, con nueva señalización; la construcción de un paso de peatones elevado, así como las conexiones de las redes de servicios. l