MI lleva la gestión del alcalde ante el Consello de Contas y lo acusa de contratar con familia de ediles

Meaño Independiente (MI) lleva la gestión económica del alcalde, Carlos Viéitez, ante el Consello de Contas al considerar que existen “anomalías” y “descontrois” graves que podrían motivar una intervención de este organismo fiscalizador.



El grupo que lidera José Aspérez acusa al grupo de gobierno, incluso, de firmar contratos del Concello “con familiares directos”, en concreto, una empresa de excavación que estaría vinculada a la familia del concejal de Obras.

Los calendarios

Hablan también de “gasto desmesurado e con falta de control”, con múltiples reparos de los funcionarios municipales. A este respecto, destacan un gasto imputado este enero para unos “calendarios de propaganda, propios dunha campaña electoral, por importe de 3.500 euros, con cargo ás contas do Concello e dos que a señora secretaria tamén propuxo reparo”. Un reparo señalado “por canto que a portada dos devanditos calendarios se considera que excede do que se pode considerar publicidade institucional, entrando no ámbito dos logros dunha persoa que encarna un órgano de goberno, a Alcaldía, realzando coa súa imaxe”.

Desde MI valoran que con estos calendarios con los que “o alcalde agasallou durante a pasada campaña de Nadal en distintos ámbitos” se habrían usado “cartos de todos” para la “propaganda” del alcalde, consideran.



También apunta el grupo opositor a “feitos concretos de dubidosa legalidade e falta de ética como a contratación de membros da lista electoral do señor alcalde en distintos postos”. Igualmente, refieren contratos negociados “onde se piden tres presupostos para comparación, constándonos que son de empresas ou persoas física de grupo ou colaboradores da empresa a que finalmente se lle contrata o servizo”.



En MI reiteran que la secretaria-interventora “advierte reiteradamente con reparos” esta gestión sobre facturas y adjudicaciones, con “500 reparos” en 2021 por importe total de “máis de 250.000 euros” de fondos municipales.