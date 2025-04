La lluvia desluce los actos del Jueves Santo con cancelaciones de última hora

No hubo sorpresas, dado que las predicciones meteorológicas ya habían avanzado que sería una jornada muy lluviosa en la Ría de Arousa. No se equivocaron. Sin embargo, que fuese lo esperado, no evitó la decepción entre aquellos que preparan con tesón una de las semanas más religiosas del año. Y es que aunque – con excepción de Paradela de Meis– en O Salnés la Semana Santa no se vive con tanta intensidad como en otros puntos de Galicia como Viveiro o Ferrol, las cofradías religiosas ponen todo de su parte para que las procesiones luzcan lo mejor posible.



Los costaleros y organizadores esperaron hasta bien entrada la tarde para anunciar la cancelación. En Sanxenxo fueron los primeros en decidirlo y poco después lo hicieron Cambados y también Vilagarcía, que un año más se quedó sin su procesión del Santo Encuentro, una de las más seguidas por los vecinos de la ciudad. Este viernes tampoco saldrá la del Santo Entierro, dado que la previsión es que la jornada sea todavía más lluviosa.



Las cancelaciones se sucedieron en otros puntos de la Ría de Arousa limitando los actos religiosos al interior de los templos como no es la primera vez que sucede en Galicia. Y es que pese al bueno tiempo de hace tan solo unos días el invierno –con temperaturas bajas incluidas– parece haber vuelto a dejar su huella en las Rías Baixas de nuevo.



En Meis, hubo representación

La lluvia no desanimó, en todo caso, a la cofradía de la Semana Santa de Paradela. La suya es una celebración que trasciende las fronteras de la comarca, al ser esta de Interés Turístico Autonómico. Pendientes de la lluvia a lo largo de todo el día, la organización mantuvo los actos. La misa arrancó a las ocho y media de la tarde y la representación de la Última Cena no empezó hasta las nueve y media.



El día grande, en todo caso, y también el más vistoso es este viernes. A las once empezará la escenificación de las últimas horas de la vida de Jesucristo en el atrio de la iglesia. A continuación será el Vía Crucis hasta el Monte da Croa y para finalizar la Crucifixión. A las ocho y media está programada la celebración de la Paixón do Señor en el templo parroquial y una hora después –en el Monte da Croa– será el Descravo y el Descendemento de Jesucristo de la cruz. Seguidamente tienen prevista la procesión del Santo Entierro acomañada por la Banda de Gaitas Vides Novas de Poio.



Como no podía ser de otra formas la actividades en Paradela de Meis continúan el sábado a partir de las diez de la noche con la misa de Resurrección. En ella se procederá a la bendición del agua y del fuego y, al terminar, habrá una degustación gratuita de rosca de Pascua.



El domingo culminan los actos vinculados a esta semana tan especial. Lo hacen a partir de las doce y media de la mañana con la Resurrección de Jesús en el atrio de la iglesia. A continuación será la santa misa cantada por la Coral Polifónica Xuntanza de Meis y la procesión de Resurrección acompañada por la Banda de Música A Vertula. Cabe recordar que ya el año pasado la lluvia echó por tierra parte de la programación dejando los actos principales para el interior.