Luis Aragunde: “Se o PP gobernase, Esperanza Salnés non pechaba; caeríame a cara de vergoña”

El cierre de la asociación sin ánimo de lucro Esperanza Salnés, de apoyo a niños con discapacidad, levantó ayer las primeras reacciones políticas. El PP de Cambados arremetió contra la izquierda, porque considera que su gestión política ha dejado caer a la entidad benéfica.



El portavoz popular, Luis Aragunde, valoraba ayer que “desde logo, co PP isto non ocurriria. Como alcalde, caeríame a cara de vergoña e non permitiría baixo ningún concepto que esta asociación tivera que pechar”. “Claro que o proxecto está esgotado, pero fundamentalmente por falta de recursos, tras meses de agonía e incerteza de se se poderían pagar ou non as nóminas dos traballadores ao mes seguinte”.



De este problema de financiación que terminó ahogando al colectivo, cuestión que se llevaba años arrastrando, el conservador responsabilizó ayer directamente a la izquierda. “O PSOE goberna no Concello, na Mancomunidade e na Deputación e é agora cando cae Esperanza Salnés, esa é a verdade”, lamentó.



Por contra, recordó que con el popular Rafael Louzán en la Diputación, Esperanza Salnés recibía de aquella institución la mayor de las subvenciones anuales, que permitía mantener a flote con cierta estabilidad al colectivo. También destacó la implicación de Alfonso Rueda, desde la Xunta, señalando las reiteradas visitas del popular a las instalaciones. Ni una sola vez, dijo, visitaron la sede ni la presidenta provincial actual, Carmela Silva, ni la alcaldesa, Fátima Abal. Y, durante algunos años, señaló que la Diputación de PSOE-BNG ni siquiera aportó subvención alguna a la asociación. La última gran reforma de la sede social fue también en la época del PP.



Aunque Aragunde reconoce que la mayor inversión municipal en favor de Esperanza fue con este gobierno izquierdista, considera que es para “tapar as súas vergoñas” por no conseguir que las administraciones superiores movilizaran los fondos de antaño.