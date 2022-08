Luz Casal recibe el premio de las Xornadas Manolo Paz que aúnan arte y naturaleza en Cambados

La fundación del prestigioso escultor cambadés Manolo Paz vuelve a celebrar este año sus jornadas de arte, música y reconocimiento, en esta ocasión a la reputada cantante Luz Casal. Tendrán lugar este viernes día 12 y aunque este año se libran de la limitación de aforos por la pandemia, es necesario inscribirse previamente en xornadas@fundacionmanolopaz.gal



El programa celebra su séptima edición y Paz explicó que la elección de Casal como galardona responde a que “na pandemia estivo moi preto da xente, a parte da súa traxectoria musical, claro, que é unha marabilla, alégranos o corazón cando canta”. A la pregunta de si deleitará a los asistentes con alguna de sus composiciones, el escultor respondió: “A ver se se anima, se non é o venres que veña outro día”.



La entrega tendrá lugar al comienzo de las jornadas, a las 13 horas, y la cantante se suma a nómina de personalidades de las artes que anteriormente recibieron este reconocimiento como el exalcalde de Compostela, Xerardo Estévez; la artista Menchu Lamas; Rosario Sarmiento; los arquitectos Álvaro Siza y Manuel Gallego Jorreto y la pianista Rosa Torres.



En cuanto a la exposición habitual, en esta ocasión corresponde “Finger Print”, de Sandra Baía, una artista portuguesa “moi boa e cunha obra moi interesante. Xa ten exposto no Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona”, detalló Paz. Ofrecerá un montaje interior y otro exterior de cinco metros.



La inauguración tendrá lugar a las 13:45 horas y el programa continuará por la tarde. Así, a las 17:30 horas se ofrecerá “SET”, una acción performativa multidisciplinar de danza contemporánea y música en directo que juega con el espacio, la sede de la Fundación Manolo Paz, un extraordinario paraje natural ubicado en la ribera del Umia, en Castrelo (Cambados). Está dirigida por Rut Balbís y los intérpretes son Paula Quintans y Nacho Muñoz.



La música llegará a las 18 horas con un concierto de “Proxecto X. O son das palabras” con la cantante gallega Mónica de Nut, el guitarrista Virxilio da Silva , el contrabajista Paco Charlín y el baterista Max Gómez; todos ellos artistas de primer nivel y algunos vecinos de la comarca de O Salnés. Según explicó el concejal de Cultura, Tino Cordal, este proyecto consiste en la musicalización de poemas en gallego y la fusión de música de diferentes estilos, como el pop, rock, jazz e incluso el hip hop.



El alcalde, Samuel Lago, también acompañó ayer a Paz en la presentación, pues, como dijo el propio escultor, el Concello “sempre apoia” estas jornadas, que “dan moito a lata, pero cando chegan e sucede todo, anima a seguir facéndoas cada ano”.



Para la organización también cuentan con la colaboración de la galería Max Estrella, Gadis, Didac y la bodega meañesa Paco & Lola, que aportará el vino albariño que degustarán los asistentes. Su presidente, Carlos Carrión, explicó que estas acciones forman parte de la apuesta de la cooperativa por “apoiar a cultura e a dinamización do rural” y anunció que renovarán por tres años más el convenio de patrocinio.