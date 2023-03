Luz verde al cambio de cubierta del centro cultural de Vilariño y la de Corvillón ya está reparada

El Concello de Cambados ha iniciado el proceso para contratar la sustitución total de la cubierta del centro cultural de Vilariño, que se encuentra en muy mal estado y provoca goteras y humedades. El presupuesto es de 38.000 euros y se cubrirá con cargo al Plan Concellos. El alcalde, Samuel Lago, confía en que las obras puedan empezar en menos de un mes.



La situación de las instalaciones fue denunciada duramente en enero por el grupo opositor del PP, pues venía de lejos. También se quejó por el centro social de Corvillón. En ambos casos el problema era similar: el mal estado del tejado provocaba goteras y humedades en el interior, con más gravedad en Vilariño.



El bipartito siempre defendió su gestión, indicando ser conocedor del problema, para el cual ya llevaba tiempo buscando financiación e incluso había pedido una ayuda a la Xunta pero le fue denegada, y además señalaba que este invierno especialmente lluvioso le había impedido hacer reparaciones con medios propios. No obstante, a los pocos días de la denuncia de la portavoz Sabela Fole, realizó una inspección y en el caso de Corvillón se hicieron arreglos.



En un principio, el concejal de Cultura, Tino Cordal, había señalado que habría que cambiar toda la cubierta, pero finalmente no hizo falta. El alcalde argumentó esta mañana que después se hizo una revisión más en profundidad porque hay un muro ornamental que no permitía ver la configuración exacta de la cubierta desde el suelo y, de hecho, pensaban que era plana. Después de esto descubrieron que el problema era “unha goteira puntual e non había un deterioro xeralizado, así que o problema subsanouse, tamén no interior, e se pintuou a zona afectada”. Añadió que se produjo por la acumulación de tierra en el tejado, lo cual se limpió, y que el coste del arreglo fue de unos 4.000 euros.



Las críticas por el mal estado de las casas de cultura de Cambados también vinieron de parte del BNG y en el caso de este centro, el Xacobe Castro, ya desde 2021. Además, el grupo opositor acusó al Concello de dejar caducar esa ayuda de la Xunta pedida para Vilariño, pero en realidad fue denegada. Según la resolución autonómica, porque el objeto no era subvencionable con esa línea de fondos. Lago recordó esta mañana que los nacionalistas les acusaron “falsamente” y que al final decidieron costearlo con el Plan Concellos de la Diputación.



El también concejal de Obras e Servizos detalló que la estructura del edificio “está en bo estado”, así que solo se sustituirán las tejas actuales y el anclaje, tanto del tejado del edificio principal como el del anexo, lo que supone intervenir en algo más de 200 metros cuadrados.



El Concello ya ha iniciado el proceso de contratación de los trabajos y el regidor espera que la obra pueda empezar en menos de un mes. Las instalaciones son utilizadas para actividades culturales y vecinales y “hai que telas en condicións para o seu uso”, añadió.