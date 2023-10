La LX Festa do Marisco despacha hoy sus últimas raciones tras diez días de la mejor gastronomía y ambiente

O Grove despide hoy la mejor edición de sus 60 años de historia. Las carpas gastronómicas abrirán en turno de comida por última vez para que los más rezagados puedan disfrutar de los mejores productos del mar y el ambiente festivo que durante diez días reinó en la península meca.



El último día ofrecerá además la música tradicional del grupo de gaitas Cantodorxo que amenizará la carpa de degustación y también habrá sesión vermú a las 13 horas y sesión de tarde a las 18 horas para los que quieran aprovechar el domingo hasta el final.



El éxito de la fiesta está asegurado registrando cada día los mejores datos de su historia en afluencia, con largas colas a todas horas, y tickets vendidos, y por lo tanto, también en facturación.

Visita institucional de la Xunta

En la jornada del sábado, el delegado territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó el recinto acompañado del alcalde, José Antonio Cacabelos, quien hizo una mención especial “a todas as persoas que nos visitaron e desafiaron á chuvia do venres, que aínda que nos deu tregua, non era sinxelo desprazarse ata O Grove para desfrutar do Marisco”, lo que confirma, dijo, que “se trata doutra mostra máis do tirón que ten esta senlleira Festa non só como epicentro da degustación do mellor produto do mar; tamén como lugar para pasalo en grande”.

Grandes ofertas y conciertos

La Feria de Oportunidades Grovestock que organiza Emgrobes también cerró ayer tres días de las mejores gangas del comercio local.



Los cuentacuentos “Monstr3s” y “Queda sitio na vasoira”, la ayuda humanitaria en forma de coloquio a cargo del colectivo “Nos Seus Pés”, las actividades infantiles en la Praza do Corgo, la “Noche meiga” con la gran queimada y los conciertos de los arousanos Lontreira, La La Love You, y el dj Manu TF pusieron el broche de

oro a unos conciertos del Marisco que hicieron las delicias de pequeños y mayores registrando llenos en todos los recitales, 19 en total, y viviendo momentos inolvidables en este Marisco 2023.

Las actividades continúan

La Festa do Marisco cierra hoy sus cocinas, pero dentro de la programación del evento también se celebrarán los días 20, 21 y 22 el festival “Nos Seus Pés”, en la carpa institucional y en la carpa de conciertos; También tendrá lugar el XI Encuentro anual de Palilleiras el domingo 22 en el pabellón de Monte da Vila organizado por la Asociación de Mulleres Rurais Adro Vello.